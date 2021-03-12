Нужда заставила!

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость провела всероссийскую акцию из одиночных пикетов по вопросу низкого пенсионного обеспечения россиян

Пока эксперты Кремля в контакте с правительством обсуждают варианты индексации пенсий работающим пенсионерам Партия пенсионеров провела федеральную акцию, в рамках которой активисты и сторонники партии вышли на одиночные пикеты к зданиям региональных отделений Пенсионного фонда России. В этом мероприятии приняли участие и пожилые мурманчане, которые с плакатом «Требуем повышения пенсий» стойко «несли вахту» перед офисом Управления Пенсионного фонда в Октябрьском округе г.Мурманска, располагающимся на улице Капитана Тарана, 23.

Жить на 200 рублей в день не хотим!

Причиной таких действий в период пандемии и ненастной весенней погоды послужила беспросветная бедность большей части пенсионеров. Этими действиями Партия пенсионеров пытается привлечь внимание властей всех уровней к вопросам неудовлетворительного пенсионного обеспечения десятков миллионов россиян старшего возраста.

Элементарные расчёты показывают, установленный на 2021 год средний размер пенсии в 17 тысяч рублей, может позволить пожилым людям, которые уже не работают, лишь оплатить жилищно-коммунальные услуги, приобрести некоторые жизненно важные фармацевтические препараты и минимальный продуктовый набор из расчёта не более 200 рублей в день.

И этой суммы ежедневного пропитания имеют не все пенсионеры, многим приходится выживать ещё на меньшие крохи. Для этого достаточно посмотреть на цифры, характеризующие прожиточный минимум пенсионеров в подавляющем большинстве регионов страны. К сожалению, они не превышают значение в 10 тысяч рублей.

Многочисленные социологические опросы показывают: подавляющее большинство (80%) россиян заявили, что не смогут позволить себе уйти с работы по мере достижения пенсионного возраста, так как убеждены, что им не прожить на пенсию. О достаточном количестве сбережений заявили только 4% наших граждан, ещё 3% представителей старшего поколения надеются, что их смогут содержать родственники, 13% рассчитывают на другие источники дохода.

Люди заявляют, что у них нет возможности откладывать средства на будущее, либо они не верят в возможность сохранить отложенные на старость деньги в нынешних экономических условиях. Постоянный рост цен на товары первой необходимости и на услуги ЖКХ в сочетании с инфляцией не позволяет им откладывать средства на будущее, либо вынуждает закрывать сберегательные счета ради решения постоянно возникающих сиюминутных проблем. Добавила проблем и ситуация с пандемией коронавируса 2020 года.

Пенсионерам - баллы, а «сливки» - пенсионным фондам

Результаты ряда социологических исследований наглядно показывают и несовершенство действующей системы пенсионного обеспечения. Только 7% отпрошенных полагают, что страховая пенсия сможет стать основным источником дохода после выхода на пенсию. Люди труда не понимают, как формируется их будущая пенсия. Большинство (55,4%) рассказали о том, что имеют только общее представление о порядке формирования страховой пенсии, основные детали и механизмы всё равно остаются для них малопонятными. Из-за этого они не могут рассчитать, как сегодняшние отчисления с их доходов могут повлиять на размер будущей страховой пенсии. В итоге, большинство участников опроса (71%) уверено, что она не превысит 20 тысяч рублей.

Приведенные данные подтверждают вывод Партии пенсионеров о том, что пенсионные отчисления, на основе которых формируется размер будущих и нынешних пенсий, благодаря несовершенству действующего законодательства, по сути, превратились в дополнительный налог, взимаемый с работодателей.

Ни один здравомыслящий человек не сможет на практике разобраться в мифических баллах, в которые превращаются отчисления, поступившие в Пенсионный фонд на страховую пенсию. Как известно, персональные лицевые счета, на которых зафиксированы точные суммы поступлений, существуют только для накопительной части пенсии. Однако, благодаря «эффективной» работе ряда обанкротившихся негосударственных пенсионных фондов, парламентарии, с подачи финансового блока правительства, приняли ещё в 2014 году решение о заморозке накопительной части – теперь аж до 31 декабря 2023 года. В итоге, триллионные отчисления будущих пенсионеров по-прежнему находятся в управлении негосударственных пенсионных фондов, а новых поступлений нет, потому что они уходят на выплату страховых пенсий нынешним пенсионерам.

Если к этому приплюсовать решение об увеличении пенсионного возраста, в результате которого государство сократило свои обязательства по социальному и пенсионному обеспечению старшего поколения граждан нашей страны, то становится понятно, что главным бенефициаром действующей пенсионной системы является вовсе не пенсионер. Все «сливки» снимают себе посредники - пенсионные фонды разной степени хитрости, получающие в управление финансовые ресурсы, по сути, с отрицательной ставкой.

Создаём национальную модель пенсионного обеспечения

Российской партии пенсионеров за социальную справедливость не желает мириться с подобной несправедливостью и намерена последовательно добиваться реализации национально модели пенсионного обеспечения, базирующейся на богатом историческом опыте и учитывающей перспективы развития нашей страны.

Первое. Партия пенсионеров убеждена, что обеспечение достойного качества жизни граждан Российской Федерации невозможно без введения государственных гарантий для пенсионных накоплений. Система пенсионного обеспечения граждан нашей страны должна обеспечиваться всем достоянием Российской Федерации. Этот шаг обеспечит повышение качества жизни пенсионеров и станет важным инструментом повышения инвестиционной активности.

Второе. Партия пенсионеров – единственная политическая сила, последовательно добивающаяся реализации принципа – пенсии за стаж, а не за возраст. Простым гражданам не нужны ни ПФР, ни многочисленные негосударственные пенсионные фонды, управляющие их сбережениями ради мифических пенсионных баллов, не способных гарантировать достойной и комфортной жизни, а, наоборот, обрекающих большинство пожилых людей на нищету и беспросветную бедность.

Третье. Партия пенсионеров планирует добиваться открытия для каждого гражданина персонального банковского пенсионного счёта. Этот счёт должен открываться при рождении. На первом этапе здесь могут аккумулироваться государственные пособия, полученные при рождении и взрослении. С момента начала трудовой деятельности сюда будут зачисляться все пенсионные отчисления. Прозрачность и открытость персонального банковского пенсионного счёта позволят на практике реализовать принцип свободного самоопределения пенсионного возраста. Каждый гражданин в зависимости от имеющихся накоплений сможет самостоятельно выбрать время для завершения профессиональной карьеры и перехода на заслуженный отдых.

Четвертое. Государство, выступая гарантом пенсионных накоплений граждан, обязано обеспечивать сохранность средств от инфляции, а пенсионные накопления должны наследоваться ближайшими родственниками.

В рамках Всероссийской акции одиночных пикетов по вопросу низкого пенсионного обеспечения россиян Партия пенсионеров заявляет о принципиально ином формате системы пенсионного обеспечения, который позволит изменить в лучшую сторону жизнь нынешних и будущих пенсионеров.