Нужен оператор уровня «Главсевморпуть 2.0», или В Архангельске начал свою работу форум «Арктика – регионы-2025»

Развитие Арктической зоны до 2050 года — это стратегическая задача национального масштаба, а для развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) нужен оператор уровня «Главсевморпуть 2.0». Это подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совместного заседания комиссий Госсовета РФ «Северный морской путь и Арктика» и «Международная кооперация и экспорт». Мероприятие состоялось сегодня на площадке форума «Арктика – регионы» в Архангельске.

Напомним, по распоряжению Президента РФ Владимира Путина Андрей Чибис возглавляет профильную арктическую комиссию.

Губернатор и руководитель профильной комиссии Госсовета по развитию Арктики Андрей Чибис подчеркнул, что задачи обеих комиссий неразрывно связаны, а сам смысл Трансарктического транспортного коридора, частью которого является СМП, – в обеспечении национальной безопасности и связанности морским путём запада и востока страны, что невозможно без кооперации всех участников процесса развития. Идёт активная командная работа над выработкой подходов к комплексному развитию макрорегиона и ТТК, они поддержаны федеральным правительством, главами субъектов, компаниями и организациями. Результат – это решения, которые вошли в основу поручений Президента России Владимира Путина по итогам Международного арктического форума в Мурманске в марте этого года.

«Арктика – в центре государственной политики. Спасибо президенту, правительству, что поддерживают наши инициативы: мы шаг за шагом движемся, чтобы сделать мощный прорыв. Экономика будущих поколений формируется в Арктической зоне. Сегодня тема освоения Арктики сравнима с освоением космоса в середине прошлого века», – отметил губернатор.

Тезис о необходимости комплексного подхода подчеркнул в своём выступлении Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков: «Развитие Северного морского пути возможно только при условии комплексного полноценного развития всего Арктического региона, включая все транспортные связи и, конечно, прежде всего сеть опорных населенных пунктов, где живут люди. Сегодня развитие Арктики вступает в новую эру. Массив проектов, который реализуется в регионе, сопоставим с теми задачами, которые когда-то решили наши предки, поднимая Арктику, строя новые предприятия и города».

Андрей Чибис отметил, что такая синергия может быть достигнута только в рамках подхода, где Арктическая зона и Трансарктический транспортный коридор рассматриваются как единое целое, а также напомнил, что задача проработать комплексный проект была поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

«Развитие Арктики – стратегическая задача национального масштаба. Нужен чёткий комплексный долгосрочный план, где понятно, какие ресурсы мы разрабатываем в первую очередь, какие населенные пункты и какую роль играют в развитии региона, какие инвестиции и в какие отрасли направляем, с какими партнерами сотрудничаем. Важно, чтобы появился также оператор этих процессов. Здесь мы можем опираться на успешный опыт Советского Союза. Координация работы на государственном уровне дает мощные результаты. Сегодня необходима новая модель управления – структура уровня советского «Главсевморпути» – «Главсевморпуть 2.0», способный координировать усилия всех участников, интегрировать ресурсы и управленческие решения. Такой подход обеспечит нужную динамику, откроет доступ к колоссальному ресурсному и логистическому потенциалу Арктики и сделает её настоящим мультипликатором экономического развития страны на десятилетия вперёд», – сказал Андрей Чибис.

Чтобы в полной мене раскрыть потенциал маршрута Трансарктического транспортного коридора, и, в частности, Севморпути, крайне важно развивать транспортные узлы – каркас этого логистического маршрута: портовую инфраструктуру и железнодорожные подходы к ним, а также решать задачи дноуглубления. Руководитель Архангельской области Александр Цыбульский поддержал тезис о том, что развитие Арктики и экспортного потенциала необходимо рассматривать совместно, а для выхода на новые внешние рынки также важно создание удобной и недорогой логистики.

«Росморпорт прогнозирует к 2030 году наибольшее увеличение грузопотока по Севморпути через порты Арктики. Глобальная задача сейчас – сформировать полноценный транзитный коридор по-настоящему мирового уровня, который смог бы предоставлять то качество услуг, к которому сегодня привыкли наши экспортеры и грузоотправители. Для увеличения грузопотока по всему Севморпути до 100 миллионов тонн в год и более крайне важно выстроить сбалансированный эффективный логистический маршрут. И без опорных транзитных узлов эта задача не может быть решена – это первый шаг, который надо сделать. Если анализировать западный сектор российской Арктики, то, конечно, две таких точки – это Мурманск и Архангельск, которые обладают необходимым потенциалом, – подчеркнул Александр Цыбульский.

«Мурманск – ключевой узел ТТК: уже сегодня он обеспечивает более 50% общей перевалки портов арктического бассейна, а в перспективе этот показатель может превысить 200-250 млн тонн в год. И это не просто планы: мы уже соединили новой железной дорогой в 50 км восточный и западный берег Кольского залива, потенциал для грузооборота вырос в 2 раза. Также в этом году запустили новый порт «Лавна», который уже отгружает грузы в разные порты мира. По итогам МАФ Президент поручил проработать увеличение мощности МТУ в 3 раза», – отметил Андрей Чибис в продолжение темы развития логистической инфраструктуры ТТК.

В завершение Андрей Чибис поблагодарил участников заседания, правительство страны за плодотворное взаимодействие.

«Важно, что мы не только обсуждаем, но чётко, методично вместе доводим инициативы до конкретных результатов. Наша ответственность – структурировать и сформулировать комплексный план по развитию Арктики, задача, которую нам доверил президент», – сказал губернатор.

«Мы увидели единодушие ведомств и регионов. Заинтересованность и консолидация. Важна межрегиональная кооперация, и совместными усилиями мы достигнем задач, поставленных президентом», – заключил Алексей Чекунков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551250/#&gid=1&pid=1