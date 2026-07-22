«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации

В Москве в Совете Федерации состоялся круглый стол, посвящённый развитию Северного морского пути. Губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона. На повестке — стратегические проекты, призванные укрепить транспортный суверенитет страны и дать мощный импульс экономике Арктики.

Андрей Чибис подчеркнул, что Арктика сегодня — это новый космос. Арктическая зона РФ занимает 30% территории страны и при доле населения менее 2% формирует около 10% национального ВВП. Здесь сосредоточено около 80% добычи газа, 10% нефти, почти весь объём добычи никеля, редкоземельных металлов, платиноидов и апатитовых руд. Эти цифры, по словам главы региона, наглядно демонстрируют, почему развитие арктических территорий является безусловным приоритетом государственной политики.

Глава региона также отметил, Мурманский транспортный узел является стратегическим объектом для всей страны, обеспечивающим не только развитие Арктики, но и интеграцию России в глобальную экономику. Географическое положение Мурманска — крупнейшего в мире незамерзающего порта за полярным кругом — уникально. Порт обладает прямым выходом в Мировой океан и кратчайшим доступом к Северному морскому пути, что критически важно в условиях меняющейся внешнеполитической конъюнктуры. На него приходится более половины общего объёма перевалки грузов в Арктической зоне РФ.

«Мы видим эту работу в комплексе. Расширение провозной способности подходов к порту — это не просто экономический проект, это вопрос укрепления транспортного суверенитета и национальной безопасности. Мурманск должен стать мощнейшим логистическим хабом на трассе Трансарктического транспортного коридора. Напомню, что Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить провозную способность и мощность МТУ к 2030-2035 году не менее чем в три раза. Строительство новых терминалов и развитие железнодорожной инфраструктуры позволят кратно нарастить грузопотоки, в том числе контейнерных грузов по маршрутам Север — Юг», — заявил губернатор.

Отдельное внимание было уделено перспективам судостроения. Андрей Чибис отметил мультипликативный эффект, который даёт строительство верфи в регионе. Это не единичный объект, а якорный центр, создающий спрос на металл, комплектующие, энергию и инженерную инфраструктуру, а также формирующий заказ на подготовку квалифицированных кадров.

«Развитие судостроения и судоремонта там, где мы не зависим от третьих стран, — это принципиально важный вопрос для новых реалий.

Вспоминаем опыт Первой и Второй мировых войн: сегодня мы должны минимизировать риски и обеспечить выход готовой продукции с собственных мощностей», — подчеркнул губернатор.

Важнейшим инструментом для запуска масштабных контейнерных линий и загрузки маршрутов ТТК, по мнению Андрея Чибиса, является гибкий подход к формированию железнодорожных тарифов.

«Для того чтобы частные инвесторы активнее шли в порт, необходима небольшая скидка на железнодорожный тариф. Это позволит раскачать инфраструктуру, привлечь грузы и, что самое важное, создать резерв мощностей для форс-мажорных сценариев, связанных с геополитической безопасностью. Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы», — пояснил губернатор.

Он добавил, что гибкие механизмы формирования тарифов для конкретных направлений и типов грузов станут залогом загрузки маршрутов и привлечения новых транзитных грузов, в том числе из дружественных стран. Это особенно актуально на фоне запуска новой контейнерной линии через Мурманск и растущего интереса со стороны Беларуси, Китайской Республики и других партнёров.

Подводя итог, Андрей Чибис сообщил, что все эти направления — расширение провозной способности МТУ, развитие судостроения и тарифное стимулирование — войдут в комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора.

«Это не просто набор решений. Это ответ на вызовы времени и стратегический план, позволяющий развивать Дальний Восток и Север как приоритетные направления. Мы должны представить комплексный проект президенту в этом году. Решения уже приняты, часть из них ждёт своего утверждения. Уверен, что это даст серьёзные возможности для грузоотправителей и, что ещё важнее, обеспечит надёжную связь между регионами и укрепление нашего присутствия в Арктике», — сказал Андрей Чибис.

Фото (Парламентский фотоархив): https://gov-murman.ru/info/news/571518/#&gid=1&pid=2