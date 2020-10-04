Нужно исключить «договорняки» между компаниями и структурами заказчика по распределению между собой контрактов – Андрей Чибис

Исключить юридические «лазейки» для нерадивых подрядчиков, которые позволяют им затягивать исполнение работ по договорам, в том числе в рамках национальных проектов, ужесточить контроль и обеспечить безусловное принятие мер реагирования при нарушении обязательств – такая задача была поставлена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом перед региональными органами власти в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка 2 октября.

«Больно смотреть на ситуацию, когда вышли на стройку, раскопали – и два месяца ничего не происходит. Начали делать дорогу, положили щебень – и на два месяца ушли», – отметил глава региона.

В этой связи Андрей Чибис поручил ужесточить условия заключаемых договоров, в частности, включить в них обязательную разбивку работ на конкретные этапы с чётко обозначенными сроками и предусмотреть возможность одностороннего расторжения контракта в случае нарушений с учетом действующего законодательства. Также губернатор призвал не допускать ситуаций, когда на торги заявляется только один участник. Такие ситуации должны тщательно анализироваться, в том числе правоохранительными органами, на предмет возможного сговора.

«Мощностей в регионе для этого достаточно. Просто нужно исключить «договорняки» между компаниями и структурами заказчика по распределению между собой контрактов», – подчеркнул глава области.

Помимо этого, по мнению Андрея Чибиса, необходимо обязать подрядчика и заказчика фиксировать все факты выполнения работ по этапам. Это позволит контролировать ход работ без выезда на объекты, с помощью вновь создаваемого в Мурманской области Центра управления регионом, пишет региональное Министерство информационной политики.