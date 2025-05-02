Нужно консолидированно подойти к «донастройке» префрежимов с учётом достигнутого результата и степени их влияния на экономику регионов - сенатор РФ Елена Дягилева

Сенатор Российской Федерации Елена Дягилева провела совещание с участием профильных ведомств, экспертов и представителей бизнес-сообщества Кольского Заполярья. Главной темой беседы стали возможные шаги для дальнейшего совершенствования действующих преференциальных режимов.

«Мурманская область – лидер по числу резидентов АЗРФ. Эффект виден «не на бумаге»: в этом году планируется открыть современный терминал аэропорта, строится новый офтальмологический центр, в удалённых от заполярной столицы муниципалитетах появились автозаправочные комплексы. И это лишь малая часть проектов, реализуемых арктическими резидентами. Динамика сохраняется несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкционное давление, что подтверждает действенность самих механизмов на территориях, где создание любых объектов, в особенности масштабных, сопряжено с рисками для бизнеса», – заявила Елена Дягилева.

Парламентарий подчеркнула, что государственная поддержка вкупе с региональными программами, реализуемыми по стратегическому плану «На Севере – жить!» привлекает в Мурманскую область крупных игроков и даёт импульс локальному бизнес-сообществу. Помимо очевидного экономического, не менее важен социальный эффект: в регионе повышается качество жизни, появляются новые рабочие места и растёт уровень заработных плат, что напрямую влияет на решение о переезде, как в случае местного населения, так и со стороны специалистов из других субъектов страны. При этом, как отмечает Елена Дягилева, эксперты, в том числе Министерство финансов РФ и федеральная Счётная палата, видят риск дисбаланса налоговых поступлений и возможность неэффективного расходования бюджетных средств в следствии отсутствия чётких критериев предоставления льгот. По её словам, необходимо консолидированно подойти к «донастройке» механизмов с учётом достигнутого результата и степени влияния преференций на экономику региона.

«Наша цель – улучшить координацию действий федеральных и региональных властей и бизнес-сообщества, в том числе благодаря совместному обсуждению на таких масштабных площадках как МАФ или ВЭФ. Это синхронизирует работу по совершенствованию нормативно-правового регулирования и сделает прозрачным процесс распределения государственных ресурсов», – пояснила сенатор.

О взаимодействии бизнеса и власти говорила и заместитель губернатора Мурманской области Светлана Панфилова, выразившая благодарность предпринимателям Заполярья за активность не только в использовании действующих на территории инструментов, но и в информировании о необходимости их перенастроить.

«Преференциальные режимы, прежде всего, направлены на привлечение инвестиций. В нашем регионе, как и во всей АЗРФ, наряду с другими факторами, влияющими на принятие решения, на всех этапах действует так называемое «северное удорожание». Учитывая этот факт, ещё на старте в 2020 году губернатор Андрей Чибис вместе с командой правительства и представителями бизнеса активно добивался снижения порога вхождения для резидентов с 10 млн до 1 млн рублей. Решение стало принципиальным для существенного расширения числа и профиля компаний, реализующих проекты в Мурманской области», – отметила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги работы за пять лет, Светлана Панфилова подчеркнула, что Мурманская область полностью входит в крупнейшую экономическую зону мира, что позволяет бизнесу с разным уровнем дохода рассматривать для инвестиций любую точку региона. Среди наиболее популярных инструментов она назвала возможность получения земельного участка без торгов, возмещение страховых взносов и льготные преференции.

Участниками совещания стали руководители региональных профильных министерств, КРДВ Мурманск, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона, президент Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области / Северная», а также представители компаний-резидентов АЗРФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/