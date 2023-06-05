Нужно ли образование для работодателей и если да, то какое? Обзор по версии hh.ru

В ближайшее время мурманские выпускники начнут подавать документы в различные вузы и ссузы. Эксперты hh.ru выяснили, насколько всё-таки важно для работодателей наличие образования у соискателей или можно обойтись без него.

В ближайшее время мурманские выпускники начнут подавать документы в различные вузы и ссузы. Эксперты hh.ru выяснили, насколько всё-таки важно для работодателей наличие образования у соискателей или можно обойтись без него.

Аналитика рынка труда 2023 года показывает, что две трети работодателей не требуют от соискателей наличие образования при трудоустройстве. Этот пункт отсутствует в 66% вакансий.

В то же время отсутствие требований к образованию чаще всего компенсируется необходимостью иметь опыт от 1 до 3 лет. Кроме того, соискатели без диплома могут претендовать на зарплату до 105 тысяч рублей. Но это своеобразный потолок дохода для таких соискателей. Зарплаты выше 155 тыс. руб. для людей без образования встречаются только в продаже недвижимости и оптовой торговле, то есть в сферах, где доход работника зависит напрямую от его активности, выполнения плана и является скорее гонораром, а не окладом. В свою очередь высшее образование указывает в объявлении о работе каждый пятый местный работодатель. А каждый десятый - среднее специальное. По итогам 1 квартала 2023 года, общее количество вакансий без каких-либо указаний на наличие диплома превысило 1,5 млн.

Между тем подобные показатели не означают, что образование уже больше не важно. Так, больше половины (61%) работодателей отмечают в опросе hh.ru, что для них кроме основного образования по профессии крайне важно, чтобы кандидат на вакантную должность проходил (и мог подтвердить сертификатами) курсы повышения квалификации. И для каждой второй (49%) компании немаловажно, чтобы будущий работник проходил профессиональную переподготовку, которая возможно именно при наличии изначального высшего или средне-специального образования (наглядно на диаграмме).

Топ-3 высокооплачиваемых вакансий в зависимости от требования к образованию, Мурманск, июнь, 2023 год