Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил работу в период зимне-весенней навигацииЗаполярные юмористы снова рассмешили зал: в следующий этап прошли все команды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.23 15:00

Нужно ли образование для работодателей и если да, то какое? Обзор по версии hh.ru

В ближайшее время мурманские выпускники начнут подавать документы в различные вузы и ссузы. Эксперты hh.ru выяснили, насколько всё-таки важно для работодателей наличие образования у соискателей или можно обойтись без него.

В ближайшее время мурманские выпускники начнут подавать документы в различные вузы и ссузы. Эксперты hh.ru выяснили, насколько всё-таки важно для работодателей наличие образования у соискателей или можно обойтись без него.

Аналитика рынка труда 2023 года показывает, что две трети работодателей не требуют от соискателей наличие образования при трудоустройстве. Этот пункт отсутствует в 66% вакансий.

В то же время отсутствие требований к образованию чаще всего компенсируется необходимостью иметь опыт от 1 до 3 лет. Кроме того, соискатели без диплома могут претендовать на зарплату до 105 тысяч рублей. Но это своеобразный потолок дохода для таких соискателей. Зарплаты выше 155 тыс. руб. для людей без образования встречаются только в продаже недвижимости и оптовой торговле, то есть в сферах, где доход работника зависит напрямую от его активности, выполнения плана и является скорее гонораром, а не окладом. В свою очередь высшее образование указывает в объявлении о работе каждый пятый местный работодатель. А каждый десятый - среднее специальное. По итогам 1 квартала 2023 года, общее количество вакансий без каких-либо указаний на наличие диплома превысило 1,5 млн.

Между тем подобные показатели не означают, что образование уже больше не важно. Так, больше половины (61%) работодателей отмечают в опросе hh.ru, что для них кроме основного образования по профессии крайне важно, чтобы кандидат на вакантную должность проходил (и мог подтвердить сертификатами) курсы повышения квалификации. И для каждой второй (49%) компании немаловажно, чтобы будущий работник проходил профессиональную переподготовку, которая возможно именно при наличии изначального высшего или средне-специального образования (наглядно на диаграмме).

 Топ-3 высокооплачиваемых вакансий в зависимости от требования к образованию, Мурманск, июнь, 2023 год 

Вакансии с высшим образованием

Вакансии со средне-специальным образованием

Мастер, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80971403

 

Представитель авиакомпании в аэропорту, от 40 000 до 50 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/80805974

 

Руководитель отдела закупок, от 145 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79792774

 

Администратор медицинского центра, от 40 000 до 65 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81092398

 

Главный механик, от 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80998257 

 

Инженер сектора сетевых технологий, до 65 600 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81250252

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нужно ли образование для работодателей и если да, то какое? Обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
-Правовая консультация (18+)Что предпринять, чтобы не купить жильё у банкрота? Ответ знает Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)3% мурманчан собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 45 копеек, евро теряет почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Утверждено постановление об оплате посещения природных парков и заказников Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика