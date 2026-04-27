«Нужно работать качественнее», - Ольга Вовк на встрече с подрядчиками, которые капитально ремонтируют дома в ЗАТО

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и глава регионального Министерства строительства Александра Карпова провели встречу с подрядчиками, которые выполняют работы по капитальному ремонту домов в рамках реновации ЗАТО.

«По программе реновации ЗАТО уже приведены в порядок 452 многоквартирных дома. Нам удалось привлечь огромные средства в регион для улучшения качества жизни северян. К счастью, большинство мероприятий выполнены качественно и в срок, но к некоторым исполнителям есть вопросы. Своим безответственным отношением к качеству выполняемых работ вы дискредитируете губернатора, на котором лежит ответственность за успешную реализацию программы. Так, как вы работаете сейчас, нельзя работать ни в гарнизонах, где живут семьи военных, защищающих в наше непростое время Родину, ни в Мурманской области в целом. Мы работаем в первую очередь, для людей, а не для отчётов», – обратилась к подрядчикам Ольга Вовк.

Строители признали, что по ряду объектов, действительно, допущено отставание. Среди названных причин сложившейся ситуации были названа проблема с оформлением пропусков для въезда на территорию ЗАТО и долгое согласование технического заключения с муниципалитетами. В рамках заседания все озвученные проблемы были зафиксированы и переданы в работу. Нерадивых подрядчиков же в течение двух недель обязали исправить ситуации по темпам и качеству работ.

«В конце концов, это вопрос профессиональной этики. Хотелось бы, чтобы строительная отрасль региона развивалась – правительство Мурманской области делает всё для этого. Но если вы продолжите работать в таком же ключе, мы будем вынуждены искать более добросовестных и ответственных исполнителей», – подытожила Ольга Вовк.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, программа реновации ЗАТО инициирована главой региона Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В планах в 2026 году капитально отремонтировать ещё 164 конструктивных элементов в 88 домах.

