Нужное людям

Пространство «7НОТ» в Мончегорске появилось благодаря проекту «Арктическая школа». Напомним, этот проект стартовал в Мурманской области в 2021 году, и уже сегодня тысячи детей получили шанс учиться и творчески расти в лучших условиях.

В Мончегорске в рамках проекта и благодаря софинансированию компании «Норникель» в этом году появилось сразу 4 обновленных пространства. Так, в детском саду №12 преобразили уютное и технологичное музыкальное пространство «7НОТ». Как отмечает администрация муниципалитета, здесь каждая деталь продумана до мелочей: новая мебель, новейшие технологии отделки пола и потолков, обеспечивающие безопасность детей, специальное покрытие зеркал, заботливо защищающее дошкольников от любых случайностей.

Главное украшение зала – современное оборудование, позволяющее маленьким артистам раскрыть свой творческий потенциал на сцене, хранить любимые костюмы и аксессуары в волшебных шкафчиках-домиках, создающих атмосферу театра.

Сейчас воспитанники учреждения с удовольствием занимаются в обновленном пространстве, а воспитатели могут воплотить в жизнь самые смелые творческие идеи.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/534382/#&gid=1&pid=1