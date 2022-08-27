Нужное людям - подписано соглашение о сотрудничестве на миллиард рублей, которые будут направлены на реализацию социальных проектов в Ковдоре

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и руководитель «ЕвроХим» подписали соглашение о сотрудничестве на миллиард рублей. «Благодаря этому будет реализован ряд социальных проектов в Ковдоре», - сообщил Чибис в своих соцсетях.

По его словам, как сообщает severpost.ru, будет выполнен в том числе капремонт Дворца культуры в Ковдоре и Ковдорского краеведческого музея; будет построено инфекционное отделение больницы; будет создан образовательно-производственный центр на базе Ковдорского политехнического колледжа в рамках программы «Профессионалитет».

Также пройдёт благоустройство общественной территории площади им. Ленина; будет создан центр дополнительного образования на базе школы №11 и будет профинансировано содержание физкультурно-оздоровительного комплекса, бассейна «Чайка».

«Большую часть этих проектов софинансировать будем из областного бюджета», - пояснил губернатор.