Нужное людям: для детей Териберки создаются комфортные условия

Министр образования и науки Диана Кузнецова посетила с рабочим визитом Териберку – Лодейнинскую среднюю школу и детский сад №24. В средней школе учатся 34 ребёнка. В педагогическом коллективе есть и те, кто родился в Териберке и окончил эту же школу, и приезжие специалисты.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в 2022 году организация успешно приняла участие в конкурсе проектов «Арктическая школа», инициированном губернатором Андреем Чибисом в рамках плана «На Севере – жить!». Для учеников отремонтировали холл на первом этаже, теперь здесь есть уютная зона, где дети могут играть в шахматы, рисовать, отдыхать. Во всём здании окна заменены на современные стеклопакеты.

Воспитанники детского сада №24 – не только дети жителей посёлка, но и малыши, чьи родители приезжают на сезон в Териберку из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. И гости, и коренные северяне довольны оснащением детского сада и внимательным отношением к малышам. Помещения здания обновляют, в этой работе помогают власти муниципалитета. Руководители организации также планируют принимать участие во всех программах, которые позволяют развивать детский сад.

- В обеих образовательных организациях – небольшое количество детей, но для них созданы комфортные условия. В каком бы населённом пункте ни жили юные северяне - в столице региона или отдалённом посёлке - качество образования должно быть одинаковым. Выпускники Лодейнинской школы, которые поступают учиться на востребованные специальности, доказывают успешность работы в этом направлении, - отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru