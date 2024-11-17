Нужное людям: ещё две придомовые территории в Североморске преображаются в рамках конкурса «Инициативы двора»

В конце недели во время традиционного депутатского рейда ход работ оценила заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева. Первая остановка - ул. Комсомольская, 17. Здесь жители дома выступили с инициативой замены ограждения палисадника, а также скамеек и урн у поездов.

- Этот дом не в управлении «Инвест ЖКХ», но здесь живёт наш сотрудник. Она узнала о проекте и очень захотела поучаствовать. Проект поддержал практически весь дом. Хочу отметить, что управление домом - это сложный процесс, и мелочей здесь нет. Лавочки, урны, забор - это тоже важно для комфорта жителей. И в этом плане «Инициативы двора» - отличное подспорье, - поделился Евгений Марыгин.

Разделяет эту точку зрения и руководитель УК «Прогресс» Екатерина Данькина. Вместе с активистами из дома №7 по ул. Советской она выступила с инициативой восстановить часть тротуара и бордюрный камень.

- Мы очень хотели соединить несколько видов работ, однако средств, выделенных в рамках «Инициатив двора», хватало как раз на асфальтирование. На сегодняшний день это довольно дорогостоящие работы. Но при этом от второй задумки мы тоже не отказались. Поскольку в этом доме жили два Героя России, которым в этом году будут установлены памятные доски, мы собственными силами отремонтировали и покрасили цоколь, - рассказала Екатерина Данькина.

Напомним, в этом году победителями конкурса стали 11 проектов североморцев. Акцент - на благоустройство придомовых территорий: установка лавочек, урн, озеленение двора, облагораживание палисадников. Но есть и инициативы по замене окон и ремонту подъезда.

- Главная цель проекта - помочь управляющим компаниям в управлении МКД. Как правило, все финансы УК уходят на коммуникации, уборку и содержание территорий, и сделать что-то дополнительно не всегда получается. Поэтому конкурс - это отличная возможность воплотить в жизнь небольшие инициативы жителей, - резюмировала Евгения Гордеева.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17050-eshe-dve-pridomovye-territorii-v-severomorske-preobrazhayutsya-v-ramkah-konkursa-iniciativy-dvora/