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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 13:40

Нужное людям: «ФосАгро» и правительство региона инвестируют в Кировск и Апатиты более 24 млрд рублей

Соответствующее трехлетнее соглашение подписано на ПМЭФ-2025.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве региона и компании на 2025-2027 годы. Объём инвестиций, предусмотренных документом, рекордно большой – свыше 24,26 млрд рублей. При этом доля компании «ФосАгро» в нём превышает 10,69 млрд рублей.

В рамках реализации соглашения в Кировске и Апатитах продолжится развитие систем здравоохранения, образования и культуры, расширение инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины», а также реновация жилого фонда. Кроме того, совместные усилия будут направлены на благоустройство общественных пространств, продолжение ремонта автодорог, а также завершение работ по реконструкции здания культурно-досугового центра «Большевик» в Кировске с благоустройством прилегающей территории.

Кроме того, соглашением зафиксировано намерение «ФосАгро» о создании на базе филиала МАУ в городе Апатиты практикоориентированной образовательной системы. В частности, на ремонт и оснащение корпусов вуза, строительство нового общежития и подземного учебного полигона на территории Расвумчоррского рудника Кировского филиала АО «Апатит», а также на реализацию других комплексных программ сотрудничества будет направлено 3 млрд 54 млн рублей, в том числе 1 млрд 136 млн рублей - на строительство учебного полигона.

- В этом году в Мурманске прошёл Международный арктический форум, на котором наш Президент России Владимир Путин поставил комплекс задач, главная цель которых – чтобы люди выбирали жить на Севере, развивая и усиливая нашу российскую Арктику. Эта же ключевая идея зафиксирована в нашем стратегическом плане «На Севере – жить!». Для этого мы должны создавать комфортные условия для жизни и работы наших северян. Уверен, что с нашим ключевым партнером, компанией «ФосАгро», мы чётко и выверено идём к реализации этой цели, - сказал в ходе подписания документа губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что также в соответствии с соглашением «ФосАгро» продолжит развитие программы «ДРОЗД» в Заполярье. Этот проект компании, представленный на ПМЭФ-2025, стартовал именно в Хибинах почти 25 лет назад. И сегодня его актуальность не снижается, напротив, программа играет всё более весомую роль в воспитании юных северян, даёт им возможность развиваться в спорте и творчестве. В Мурманской области программа представлена центром «ДРОЗД - Хибины», в котором работает 26 спортивных секций по 13 видам спорта и 5 кружков дополнительного образования. В них сегодня занимаются 2,8 тысячи воспитанников.

Отдельный блок проектов, предусмотренных соглашением, посвящён развитию горно-туристического кластера «Хибины». В частности, они касаются дальнейшей модернизации здания аэровокзала и плоскостных сооружений аэропорта Хибины, а также развития горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» и лыжного комплекса «Тирвас», включая дальнейшее расширение его трасс и строительство снегохранилища.

- Особо хочу подчеркнуть то, что этим соглашением планируется реализация нового этапа развития горно-туристического кластера «Хибины»: продолжение масштабной реконструкции одноименного аэропорта и дальнейшее расширение инфраструктуры горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». В первый день лета он завершил сезон очередными рекордами посещаемости, приняв у себя более 450 тысяч гостей за минувшую зиму – на 11% больше, чем годом ранее. Это – лишь один из примеров эффективности и актуальности инвестиций «ФосАгро» в Русскую Арктику, в раскрытие ее потенциала, в создание для местных жителей условий для самореализации и комфортной жизни. Именно в эти направления мы и продолжим вкладывать средства в ближайшие три года, - заявил генеральный директор компании «ФосАгро» Михаил Рыбников.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ФосАгро».

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