Нужное людям: глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов рассказал о реализации в муниципалитете плана «На Севере – жить»

25 декабря на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов рассказал о реализации стратегического плана «На Севере – жить».

Глава муниципалитета отметил, что при подготовке плана «На Севере – жить» было принято более 58 тысяч предложений от жителей ЗАТО Александровск, на основании которых последовательно и комплексно реализуются мероприятия на территории, имеющей огромное стратегическое значение для нашего региона и страны.

Наибольшее количество предложений, поступивших от граждан ЗАТО Александровск, касались решения вопросов в сфере благоустройства. Так, в 2023 году в городах ЗАТО установлено пять современных детских игровых комплексов. Преобразилась достаточно большая дворовая территория в районе домов 125-128 на набережной Сергея Преминина в Гаджиево. Во время работ здесь расширили проезжую часть, обустроили контейнерные площадки, линии освещения, конечно, появились лавочки и урны.

Благодаря дополнительным средствам, порядка 38 млн рублей, был проведен и поддерживающий ремонт во дворах городов ЗАТО и поселка Оленья Губа, отремонтировано 26 участков общей площадью более 10 тысяч кв. метров.

В этом году в Полярном завершилось преображение одного из знаковых мест города воинской славы – площади Двух Капитанов. Работы велись в два этапа. В этом году площадь дополнили детским игровым комплексом и площадкой для уличной гимнастики, а также скамейками-качелями. Также в Полярном завершен второй этап благоустройства еще одного общественного пространства «Парк Полярный» по ул. Душенова.

В рамках губернаторской программы поддержки инициатив «На Севере – твой проект» в городах ЗАТО и Оленьей Губе появились зимние деревянные горки.

«Благодаря поддержке главы региона Андрея Чибиса уже второй год подряд в ЗАТО Александровск на центральных площадях царит по-настоящему новогодняя атмосфера, – отметил глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов. – 2023 год мы встречали с прекрасными новыми елями, световыми фигурами и консолями. А в этом году благодаря поддержке областного правительства общую новогоднюю концепцию места главных новогодних мероприятий также дополнили арки и тематические фигуры».

Далее глава ЗАТО затронул вопросы здравоохранения. Медицинское обслуживание александровцев осуществляет Центральная медико-санитарная часть №120 ФМБА России. В этом году в медицинское учреждение трудоустроено 18 врачей и 50 специалистов среднего медицинского персонала. Кроме того, в настоящее время с тринадцатью выпускниками школ заключены договоры по целевому обучению с последующим трудоустройством в ЦМСЧ №120. В этом году заменены окна в здании взрослой поликлиники Снежногорск и капитально отремонтировано инфекционное отделение. Также медсанчасть получила новый цифровой флюорограф российского производства, открылось новое направление диагностики – УЗИ артерий, аорты.

«Несмотря на то, что ЦМСЧ №120 не входит в систему областного минздрава, по инициативе губернатора Мурманской области решился вопрос о выделении машин скорой помощи для нашей территории, – рассказал Ильяс Мазитов. В феврале два новых автомобиля «Газель NEXT» 2022 года выпуска вышли на линию. Также за счет целевых субсидий ЦМСЧ приобретено пять машин в помощь службе первичного звена, участковым терапевтам и педиатрам».

Происходят обновления и в сфере образования. В этом году в школе № 269 Снежногорска в рамках программы «Арктическая школа» появилось современное спортивное пространство. Как отметил глава муниципалитета, оно востребовано школьниками – почти 300 человек посещают его ежедневно. Ремонтные работы и закупка спортинвентаря позволили расширить спектр секционной и досуговой работы в рамках школьного спортивного клуба: организовать занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, открыть новые секции по оздоровительной гимнастике и фитнес-аэробике, а также по подготовке школьников к выполнению испытаний комплекса ГТО. В этой же школе проведен ремонт пищеблока и столовой.

Всего за время действия программы «Арктическая школа» пять школ ЗАТО Александровск за счет грантов смогли обновить не только школьные пространства, но и материально-техническую базу. Благодаря еще одной востребованной программе «Теплое окно» в этом году в школах муниципалитета на 100% завершена замена окон. А в снежногорском доме детского творчества «Дриада» отремонтирован кабинет медиацентра «Дриада» – «ТвойВзгляд» и закуплено новое оборудование. Это позволило открыть две дополнительных программы для 84 александровцев.

В каждой школе ЗАТО Александровск работают образовательные центры «Точка роста». С 2020 года на базе 10 СРЗ открыт детский мини-технопарк «Квантолаб». А с этого года в школах работают пять профильных классов: два медицинских, два психолого-педагогических класса и еще один инженерный по профилю «судостроение».

«Благодаря плану «На Севере – жить» сфера дополнительного образования будет развиваться, – отметил глава муниципального образования. – В будущем году на базе дома детского творчества «Дриада» в Снежногорске откроется новый формат технической подготовки школьников – центр цифрового образования детей «IT-куб».

Проект «Арктическая кухня» активно работает во всех школах ЗАТО Александровск. В 90% школ открыты группы продленного дня. В каждой школе работают школьные театры, в которых занимаются 208 ребят. В школах открыты девять Парт Героев. Движение «ЮНАРМИИ» в ЗАТО Александровск объединяет 1020 школьников всего ЗАТО. С 1 сентября 2021 года в Полярном открыт Дом «ЮНАРМИИ» на базе Центра дополнительного образования детей в партнерстве с Кольской флотилией разнородных сил Северного флота и региональным отделением «ЮНАРМИИ».

В этом году денежные средства региональной субсидии были направлены на развитие материально-технической базы Дома «ЮНАРМИИ» и приобретение комплектов юнармейской формы.

Высокую значимость для жителей ЗАТО Александровск представляют вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Этим летом проведены обширные работы по ремонту основного оборудования котельных: выполнен капитальный ремонт трех котлов и заменены три многоступенчатых насоса на котельной в Полярном, ремонт котла на котельной Снежногорска. В Оленьей Губе установлены новые резервуары для хранения мазута. В Гаджиево на котельной проведен ремонт системы химводоподготовки и замена дымососов на двух котлах.

В Гаджиево заменена магистральная сеть теплоснабжения на двух участках общей протяженностью 1,28 км. Это основная ветка, подающая теплоснабжение на весь город, которая не ремонтировалась более 30 лет.

Работы капитального характера запланированы в 14 домах ЗАТО Александровск, и приоритетное внимание уделено наиболее старому жилфонду – в Полярном. В краткосрочном плане предусмотрено еще три дома со сроком завершения работ в 2024 году.

«В этом году обновляется внешний вид семи домов. Практически половина из них утепляется фасадной системой термолэнд, – уточнил глава ЗАТО Александровск. – Помимо этого, ведется и замена окон в подъездах на современные стеклопакеты и ремонт входных групп, что также повысит энергоэффективность зданий».

В этом году в Полярном на фасады нанесены три ярких мурала в разных районах города. Это настоящее произведение искусства и безусловно пришлись по душе жителям города воинской славы.

«Инфраструктура нашего ЗАТО, как и других военных городов и поселков Мурманской области очевидно меняется благодаря программе реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом, – отметил глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов. – А сейчас она получила колоссальную финансовую поддержку со стороны президента Владимира Владимировича Путина».

Благодаря программе реновации ЗАТО сейчас обновляются фасады четырех домов города воинской славы, в том числе и объект культурного наследия регионального значения по ул. Моисеева, 4.

Всего за три года общий объем затрат на реализацию программы в ЗАТО Александровск составил 301 млн рублей. За это время выполнен демонтаж 15 многоквартирных домов, ремонт 107 квартир, капитальный ремонт пяти многоквартирных домов и ремонт кровель трех социальных объектов.

Благодаря плану «На Севере – жить», этот учебный год в ДШИ Гаджиево и Снежногорска начался с новыми инструментами и оборудованием. Пополнился книжный фонд городской детской библиотеки «Мир Детства» Снежногорска. В хореографической студии Центра творчества и досуга Гаджиево проведен ремонт. Для музея Полярного приобретены очки виртуальной реальности. С их помощью можно прогуляться по улицам города воинской славы 40-60-х годов. Помимо этого, в музее обновили выставочное и фондовое оборудование, появилась новая техника и приборы, позволяющие лучше сохранить музейные ценности.

В Полярном открылось семейное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ». Разные зоны оснащены современным оборудованием для проведения игровых программ, тематическими книгами, развивающими и настольными играми.

В этом году завершен капитальный ремонт стадиона в Снежногорске. А сеть физкультурно-спортивных учреждений ЗАТО дополнилась пространством «СОПКИ.СПОРТ» в Гаджиево. За последние два года открыты три молодежных пространства в каждом городе Снежногорске, Гаджиево и Полярном.

«Реализация программы «Транспорт Севера» является одним из наиболее ярких результатов работы в рамках плана «На Севере – жить». В прошлом году автобусный парк по муниципальным рейсам был обновлен на 100 %, приобретено 16 автобусов большого и среднего класса. В этом году началось обновление и транспортной инфраструктуры. Заменены три остановочных комплекса в Гаджиево, Снежногорске и Полярном», – сказал Ильяс Мазитов.

Отдельно глава ЗАТО Александровск остановился на результатах дорожного ремонта.

«Отремонтировано в два раза больше дорог, чем в прошлом. Выполнен ремонт 12 участков дорог в Гаджиево, Полярном и Снежногорске на общую сумму 88,7 млн рублей», – отметил Ильяс Мазитов.

Выполнялась не только замена дорожного полотна, но и ремонт тротуаров. А там, где их не было – удалось сделать, например, в Снежногорске (от ул. Павла Стеблина, 20 до ул. Флотской, 3) вдоль домов полностью сделали новый, а в Гаджиево значительно удлинили уже существующий.

«В результате сейчас в Александровске 83,6 % дорог общего пользования соответствует стандартам и нормативному состоянию улично-дорожной сети», – подвел итог Ильяс Мазитов.

В этом году инструментом поддержки предпринимателей – программой «Губернаторский старт» воспользовались два индивидуальных предпринимателя.

Аида Ахмедханова получила поддержку в сумме 1 млн 850 тысяч рублей на открытие ветеринарной клиники «Снежок» в Снежногорске. Анжелика Гаджикаибова – 2 млн рублей с проектом открытия пекарни под названием «Полярнинский хлеб». Бизнес уже запущен, а средства гранта будут направлены на приобретение дополнительного оборудования.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в число лучших социальных предпринимателей вошла индивидуальный предприниматель Виктория Саморядова. Она получила грант в сумме 1 млн рублей на открытие на базе студии фитнеса и танца «MALiNAlife» в Снежногорске новых детских направлений, в том числе для особенных детей.

«Я привел основные итоги реализации плана «На Севере-жить» за уходящий год. Но все равно он получился достаточно объемный. А за четыре года еще больше кардинальных преобразования по всем основным направлениям. И я благодарю губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса и всю большую команду профильных министерств Правительства Мурманской области за такую поддержку нашего муниципалитета», – подчеркнул глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

Фото: https://vk.com/zato_alexandrovsk?z=photo-59710416_457319699%2Fwall-59710416_85050