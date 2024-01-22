Нужное людям: главы округов еженедельно проводят встречи с жителями Мурманска

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители – главы округов еженедельно проводят встречи с жителями. На прошедшей неделе состоялись шесть встреч.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова встретилась с жильцами дома №41 по ул. Капитана Буркова. Мурманчане пожаловались на плохую очистку от снега подъездных путей к дому, не работающие фонари над входами в подъезды, недостаточную уборку арки в доме и ступеней лестницы возле арки. Кроме того, северяне попросили провести санитарную обрезку деревьев и организовать освещение близлежащей детской площадки, а также украсить фасады домов в районе муралами. В разговоре с жителями Октябрьского округа также приняла участие депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова.

Северяне, проживающие в доме №15 по просп. Ленина, обратились к главе округа с жалобой на незаконную рекламу на фасаде дома. Также одна из просьб касалась организации вывоза мусора, в том числе крупногабаритного, с придомовой территории. С жителями города также пообщался региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Дмитрий Шаповалов.

После обращения северян был расчищен от снега и обработан противогололедными материалами проезд от ул. Академика Книповича до дома №15 по ул. Новое Плато.

Глава Ленинского округа Андрей Костин пообщался с жителями дома №40 по ул. Александрова. Они задали вопросы о замене электропроводки в местах общего пользования, о сроках выполнения косметического ремонта лестничной клетки, обратились с просьбой о размещении дополнительного контейнера для сбора коммунальных отходов. Кроме того, мурманчане попросили организовать каток в районе дома №34 по ул. Александрова, на месте существующей спортивной площадки. Вопрос о нерасчищенных от снега входных группах и дворовой территории был оперативно решён – работы проведены.

Ещё одна встреча состоялась по адресу ул. Аскольдовцев, 26/2. Мурманчане задали главе округа вопросы о содержании придомовых территорий в зимний период, обратились с просьбой установить скамейки во дворе. Часть обращений северян быстро была решена. Так, выполнена расчистка от снега дворового проезда и козырьков над входами в подъезды, а также пешеходных лестниц и дорожек.

Жители дома №15/3 по ул. Зои Космодемьянской задали вопросы главе Первомайского округа Николаю Зикееву о благоустройстве территории. На встрече присутствовал депутат Совета депутатов города Мурманска Дмитрий Коваленко. Вопросы благоустройства и содержания дворовой территории интересовали также жильцов дома №21 по ул. Марата. После встречи по обращению северянки были очищены от снега козырьки подъездов.

Ранее мурманчане, проживающие в доме №63 по ул. Шабалина, жаловались на не вывезенный с контейнерной площадки мусор, а также плохо очищенные от снега козырьки подъездов. Все работы были проведены.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26536&page=1