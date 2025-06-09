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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.25 17:30

Нужное людям: на оперативном совещании рассмотрели тему благоустройства и формирования комфортной городской среды в Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис отметил, что за последние шесть лет регион достиг значительных успехов.

«Можем по праву сказать, что позитивные изменения затронули всех жителей региона, и в больших, и в малых населённых пунктах. За это время было обновлено 157 общественных пространств, реализован 21 проект в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также 382 инициативы жителей по программе «На Севере – твой проект». Кроме того, выполнен ремонт более 1200 дворов и проездов, что значительно улучшило качество жизни наших граждан», – сообщил губернатор.

Как отметил глава региона, в 2025 году усилия будут сосредоточены на опорных населённых пунктах.

«В этом году запланировано создание трёх новых общественных пространств, реализация четырёх победителей Всероссийского конкурса и 66 инициатив жителей. Также будет отремонтировано не менее 290 дворов. Мы уже приступили к реализации мастер-планов развития опорных населённых пунктов, поддержанных президентом Владимиром Владимировичем Путиным на Международном арктическом форуме», – сказал Андрей Чибис.

В этом году в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, организованного Минстроем России, реализуются крупные проекты по благоустройству второго этапа Поморской набережной в Коле и парка Бровцева в Мончегорске. Эти проекты предусматривают создание современных общественных пространств для отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий. Продолжается благоустройство улицы Строителей в Полярных Зорях и улицы Ленина в Ковдоре, что значительно улучшит городскую среду.

«Особое внимание мы уделяем развитию города-героя Мурманска, как президент его назвал – столицы Русской Арктики. Уже началось преобразование исторического центра, улицы Ленинградской, которая станет пешеходной. Также идёт реконструкция площади Пять Углов. Естественно, мы продолжаем ремонты фасадов, кровель, и оснащение архитектурно-художественной подсветкой. Она радикально меняет облик и Мурманска, и других городов, где мы это делаем, в том числе, Кировске, Североморске и других. Это очень важно, особенно в тёмное время суток, в полярную ночь», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжается реализация проектов и по программе «На Севере – твой проект», в рамках которой поддерживают инициативы жителей.

Подробнее о ходе работ по благоустройству территорий в Мурманской области рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18150-v-severomorske-leto/#news-gal-1

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