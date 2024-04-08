Нужное людям: на прошедшей неделе главы округов Мурманска провели встречи с жителями заполярной столицы

Встречи прошли в трёх округах города. Они проводятся по поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.

Глава Октябрьского округа Елена Ширшова обсудила вопросы благоустройства с жильцами дома №29/5 по улице Ленинградской. Северяне обратились с просьбой расчистить крыши от образовавшихся сосулек и провести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории. Кроме того, заинтересованные в озеленении города жители, получили подробную информацию о традиционной акции «Зелёный рекорд» и о начале проведения субботников.

В Ленинском округе с жителями пообщались глава округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева. Встреча прошла в районе Росляково у дома №5 по улице Заводская. Сразу после обращений удалось оперативно выполнить несколько просьб жителей – расчистить придомовую территорию возле домов №№3 и 5 по улице Заводской; установить окно на первом этаже и закрыть распределительный щит электростанции по адресу: ул. Заводская, 7. Мурманчане обратились и с другими просьбами - отремонтировать лестницу возле дома №6а/1 по улице Школьная, удалить граффити со стен дома №7 по улице Заводской.

Наличие граффити на фасаде дома обеспокоило и жителей Первомайского округа. На встрече возле дома №6 по проезду Лыжному с мурманчанами побеседовал глава округа Александр Боянжу. Вопросы также касались благоустройства территории. Ранее жительница дома №18 по улице Достоевского обратилась к главе округа с просьбой закрыть колодец возле дома №26. Работы были проведены – колодец закрыт железным люком.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27094&page=1