Нужное людям: на прошедшей неделе главы округов в Мурманске провели три встречи с жителями областного центра

Некоторые из вопросов решены незамедлительно, остальные — взяты на контроль.

Первая из таких встреч прошла в Октябрьском округе областного центра. С главой управления округа Еленой Ширшовой и депутатом Совета депутатов города Мурманска Еленой Меркушовой мурманчане, проживающие в доме №16 по проезду Капитана Тарана, обсудили вопросы общедомового имущества. Среди просьб прозвучали следующие — заменить электропроводку в доме, провести ремонт воздуховодов, закрыть счётчик, отремонтировать сеть бытовой канализации на придомовой территории. Обеспокоенные северяне также обратили внимание на вышедший из строя бойлер для подогрева горячей воды. Управлением округа направлен запрос с Министерство строительства Мурманской области с предложением включить работы по замене бойлера в краткосрочный план капитального ремонта.

На встрече в Первомайском округе у дома №31 по проезду Ледокольному с жителями общались глава округа Александр Боянжу и куратор партийного проекта «Городская среда» Виталий Егоров. Мурманчане обратили внимание главы на незаконные графические надписи, нанесенные на стены трансформаторной подстанции. Ранее были проведены аналогичные работы на фасаде дома по проезду Лыжному, 6 и на игровом оборудовании расположенной рядом детской площадки.

Глава Ленинского округа Андрей Костин совместно с координатором партийного проекта «Городская среда» Сергеем Тяном встретился с жителями дома №36 по улице Октябрьской. Северяне пожаловались на некачественное содержание придомовой территории, в частности, на проблемы с уборкой снега и его складированием. Участники встречи также обратили внимание на несанкционированные надписи на фасаде дома и автопокрышки на парковочных местах. В кратчайшие сроки покрышки были убраны, а надписи закрашены. К разговору присоединились и жители дома №62 по проспекту Героев-североморцев, которые обратились к главе округа с различными просьбами. Среди них — восстановить работоспособность лотка ливневой канализации со стороны фасада дома, провести косметический ремонт подъезда №3 и другие.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27142&page=1