Нужное людям: региональные депутаты совершили рабочую поездку в Кандалакшу

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Ирина Просоленко, министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина ознакомились с ходом благоустройства территории муниципального образования и посетили ряд социально значимых объектов.

Открыла свои двери 1 сентября начальная школа №19 после полного капитального ремонта здания, который проводился в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования и стратегического плана «На Севере – жить!». Депутаты осмотрели обновленные помещения и пообщались с руководством школы.

Довольны и юные спортсмены Кандалакши, которые получили возможность заниматься самбо, дзюдо, гимнастикой и другими видами спорта в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Северное сияние». ФОК, название которого придумали сами кандалакшане, построен в рамках национального проекта «Демография». Здесь созданы все условия для тренировок спортсменов и есть тренажерный зал, который могут посещать все горожане.

В процессе обновления и Дом молодёжи, который также посетили депутаты. Благодаря федеральному гранту, который получил молодёжный центр «Гармония» здание бывшего детского сада реконструируется, оформляется в едином стиле и, по сути, обретает «вторую жизнь».

Креативные пространства и места для досуга будут обязательно востребованы молодыми людьми, считает Сергей Дубовой. Спикер обратил внимание руководства муниципалитета на необходимость привести в порядок прилегающую к Дому молодёжи территорию.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28519/