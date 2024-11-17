Нужное людям: состоялся прямой диалог во дворе девятиэтажки

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин 15 ноября провёл встречу с жителями домов №№210-212 по Кольскому проспекту. О ней попросили сами северяне в прошлую пятницу на одном из собраний в Первомайском округе областного центра.

Тогда же был озвучен целый ряд проблем, с которыми сталкиваются мурманчане, проживающие в 14-этажных домах.

На встрече также присутствовали и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова и представители управляющей компании.

Среди вопросов: вода в подвале, неотапливаемый подъезд, где расположена аварийная лестница, необходимость решить проблему с ливнёвкой, обустроить современную детскую площадку, состояние фасада дома, расширение парковки и другие.

А пер этим сотрудниками ММБУ «Управление дорожного хозяйства» была выполнена расчистка лотка ливневой канализации.

– Жители просят обустроить новую систему. К вопросу необходимо подойти комплексно, разработать техническое решение, которое будет распространяться и на территорию соседнего дома, – отметил Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28864&page=1