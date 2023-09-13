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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.23 09:30

Нужное людям: в бюджете Мурманской области увеличили расходы на «социальные статьи»

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Мурманской области увеличен более чем на 8,5 млрд рублей. Это стало возможным в основном за счёт поступлений по налогу на прибыль организаций. Общий объём доходов областного бюджета на текущий год составит 115,5 млрд рублей.

Вчера депутаты областной Думы рассмотрели проект закона о корректировках областного бюджета на 2023 год и плановый период, внесенный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Так, законопроектом значительно увеличен объём средств на здравоохранение на 1,7 млрд рублей и образование на 1,5 млрд рублей.

В сфере здравоохранения средства будут направлены на дополнительное обеспечение системы здравоохранения, приобретение лекарств, оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

«Предусмотрено увеличение средств на высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона в размере 267 млн рублей, что позволит дополнительно оказать помощь 755 пациентам. На льготное лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях будет выделено еще 239 млн рублей. В рамках плана «На Севере — жить» для привлечения и удержания высококвалифицированных кадров увеличены расходы на оплату труда работников медицинских организаций на сумму более 380 млн рублей, на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС, выделено порядка 350 млн рублей. Дополнительные средства позволят повысить качество оказания медицинской помощи населению, а также обеспечить достойную заработную плату медицинским работникам», — пояснил заместитель губернатора-министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В сфере образования предусмотрены средства на ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, на организацию бесплатного горячего питания детей участников СВО в начальных школах и на выплаты работникам сферы образования.

Дополнительные средства также будут направлены на социальную поддержку северян.

«Корректировка бюджета на текущий год соответствует тому, что мы называем социальной направленностью, потому что предусматривается, также как индексация зарплат работникам бюджетной сферы, индексация всех социальных выплат с 1 октября. Это соответствует тем изменениям, на которые необходимо реагировать. Хорошо, что мы можем сделать это через корректировку бюджета. Это реальная поддержка, которая нужна», — прокомментировал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Дополнительные средства планируется также направить на ямочный ремонт дворовых проездов, капитальные ремонты многоквартирных домов, в том числе в рамках программы реновации ЗАТО, благоустройство дворовых территорий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, исполнение областного бюджета прогнозируется с меньшим, чем утверждено в действующем законе дефицитом – в объёме 10,9 млрд рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2024 года также снизится на 3,1 млрд рублей и составит 29,9 млрд рублей. При этом долговая нагрузка уменьшится с 32%, утвержденных законом о бюджете, до 30%.

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