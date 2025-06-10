Нужное людям: в муниципалитетах Мурманской области приступили к реализации проектов по благоустройству

Эти работы предусматривают и реализацию мероприятий, включенных в мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации.

«В 2025 году мы сосредоточим усилия на опорных населённых пунктах. В этом году запланированы создание трёх новых общественных пространств, реализация четырёх победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и 66 инициатив жителей в рамках программы «На Севере – твой проект». Будет также отремонтировано не менее 290 дворовых проездов», – сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с началом летнего сезона в Мурманской области приступили к работам на четырех объектах, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Это второй этап Поморской набережной в Коле, городской парк имени Бровцева в Мончегорске, улица Строителей в Полярных Зорях. В Ковдоре продолжено благоустройство фрагмента улицы Ленина, которое началось в прошлом году.

Для участия в новом отборе конкурса от Мурманской области в настоящий момент сформированы шесть заявок – от Мурманска, Мончегорска, Кировска, Апатитов, Ковдора и Териберки.

«В правилах Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году появились нововведения, например, увеличен процент софинансирования за счёт средств внебюджетных источников в зависимости от численности населения в городах. А самое главное, до 300 тысяч увеличен порог численности населения городов, которые могут подавать заявки на конкурс, стать участниками могут и опорные населенные пункты с численностью до 5 тысяч человек. Таким образом, Мурманск и Териберка были заявлены нами впервые», – пояснила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

С начала года министерством совместно с муниципалитетами региона велась работа по подготовке проектных решений. Их обсуждение проходило с участием местных жителей на стратегических сессиях, участниками которых стали свыше 7 тысяч северян.

На конкурсный отбор 2025 года поданы: территория пешеходно-рекреационной тропы от мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны до Семёновского озера в Мурманске, второй этап благоустройства городского парка имени Бровцева в Мончегорске, экопарк у конного клуба «Ласточка» в Кировске, благоустройство фрагмента улицы Ленина - от улицы Кошица до улицы Чехова в Ковдоре, территория «Любкино болото» в Апатитах и благоустройство площади в Териберке.

Кроме того, Минстрой России выделяет регионам субсидию, благодаря которой в Североморске ведётся благоустройство городского парка, а в Ловозере будет создан парк-сквер.

«В Североморске очень важный для нас объект: создавая благоустроенные общественные пространства на территории ЗАТО, мы укрепляем тыл Северного флота – создаём комфортную среду для семей тех, кто охраняет арктические рубежи нашей страны. Парк-сквер в Ловозере был инициирован местными жителями. Два этих проекта будут реализованы с учётом софинансирования за счёт средств консолидированного бюджета», – сообщила Элина Парамонова.

В рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» до 12 июня 2025 года также продолжается Всероссийское голосование за выбор территорий для благоустройства. От Мурманской области в нём участвуют семь муниципалитетов. В состав участников вошли опорные населённые пункты – Мурманск, Кола, Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори. В каждом муниципалитете на голосование выставлены по две территории на выбор. Та, что наберёт большее количество голосов, будет благоустроена в первоочередном порядке.

Проголосовать могут жители, имеющие подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуги» и достигшие возраста 14 лет. Выбор проходит на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, его уже сделали более 65 тысяч человек.

В Мурманске идут работы по благоустройству исторического центра, которые начались согласно мастер-плану Мурманской агломерации.

Как подчеркнула Элина Парамонова, благоустройство исторического центра города направлено на максимальное использование потенциала пешеходных потоков, что позволит создать комфортные маршруты для прогулок, места для отдыха и проведения культурных мероприятий.

На улице Ленинградской появятся зелёные насаждения, причём специально подобраны виды всесезонных растений, помимо этого, на ней появятся качели и современные инсталляции, которые можно будет менять в зависимости от потребности и сезона. Сейчас на территории завершены подготовительные мероприятия: получены разрешения на земляные работы, соблюдены технические условия для подключения к сетям.

«Работы по благоустройству улицы Ленинградской синхронизированы с другими важными проектами, такими как реконструкция кинотеатра «Родина» и благоустройство площади Пять Углов. Уверена, проект станет драйвером социально-экономического развития и привнесёт в исторический центр статус главной городской гостиной», – отметила министр.

Ещё один немаловажный блок проводимой работы по благоустройству, о котором упомянул Андрей Чибис, это создание архитектурно-художественной подсветки на фасадах зданий. В текущем году работы по архитектурно-художественному освещению ведутся на пяти объектах в Мончегорске, на шести объектах в Североморске и на 27 объектах в Печенге. Благодаря непосредственному участию губернатора в вопросах привлечения внебюджетных средств на обустройство подсветки в 2025 году, она уже установлена на фасаде «Арктики» в Мурманске.

Губернаторская программа «На Севере – твой проект» тоже заслуживает отдельного внимания. В 2025 году по ней будут реализованы 66 инициативных проектов. По словам Элины Парамоновой, работы по большинству объектов начаты.

«В заключение добавлю, что инициативное бюджетирование делает благоустройство более адресным, вовлекая жителей в активное участие и создание комфортных пространств», – заключила министр.

Напомним, всего за шесть лет в Мурманской области, в том числе в рамках стратегии развития региона до 2030 года «На Севере – жить!», обновлены 157 общественных пространств, дворовые территории 1061 многоквартирного дома, 382 инициативы местных жителей стали реальностью по губернаторской программе «На Севере – твой проект», выполнен ремонт более 1200 дворовых проездов. Кроме этого, благодаря Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548251/#&gid=1&pid=1