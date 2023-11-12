Нужное людям: в Мурманске регулярно проходят встречи глав округов города с жителями

На регулярных встречах, которые главы округов Мурманска проводят по поручению главы администрации города Юрия Сердечкина, северяне обращаются с вопросами, делятся проблемами. Некоторые из них оперативно решаются.

Глава управления Октябрьского округа Андрей Здвижков и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова пообщались с жильцами домов №№35, 37 по улице Буркова. Мурманчане пожаловались на содержание придомовой территории, задали вопросы о благоустройстве детской площадки и парковки, обратили внимание на отсутствие скамеек и мусорных урн возле подъездов.

Встреча по адресу ул. Генерала Журбы, 4 прошла с участием депутата Совета депутатов города Мурманска Ольги Дзюбы и регионального координатора проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Дмитрия Шаповалова. Жители обратились с просьбой провести капитальный ремонт детской игровой площадки.

Встречи состоялись и в Первомайском округе Мурманска. К начальнику управления округа Николаю Зикееву с вопросами о благоустройстве территории обратились жители дома №16 по проезду Михаила Бабикова и дома №1 по ул. Беринга. С горожанами, проживающими на улице Беринга, также пообщался депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Савенков.

Жительница дома №16 по ул. Коминтерна неоднократно обращалась в управляющую организацию по вопросу технического состояния пешеходной лестницы между домами №№22 и 24 по ул. Коминтерна. Об этом она сообщила начальнику управления Ленинского округа Андрею Костину и куратору партийного проекта «Городская среда» Сергею Тяну. После встречи лестница была отремонтирована.

По просьбе мурманчан, проживающих на ул. Карла Либкнехта, 44, с дворовой территории был вывезен разукомплектованный автомобиль, а также было отремонтировано ограждение спортивной площадки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26092&page=1