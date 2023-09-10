Нужное людям: в областной бюджет текущего года и на плановый двухлетний период вносятся изменения

Проект закона, вносящий корректировки в основной финансовый документ области на текущий год, 8 сентября был в центре внимания участников заседания комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко.

Меняются параметры регионального бюджета на 2023 год – в связи с ростом налоговых поступлений в бюджет на 8,6 миллиарда рублей (на 8,1%) увеличивается общий объём доходов, на 7,7 миллиарда рублей (на 6,5%) вырастут расходы.

Дополнительные средства планируется направить на индексацию с 1 октября на 5,5 процента расходов на оплату труда работников бюджетной сферы и на социальные выплаты.

Значительный рост расходов - на 1, 7 миллиарда рублей – планируется на реализацию государственной программы «Здравоохранение». Дополнительные средства пойдут на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении, на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения.

На 1,5 миллиарда рублей вырастут расходы на образование. В частности, предусмотрены средства на строительство начальной школы на 250 мест в п. Печенга, ремонт детского сада в г. Полярный, на организацию бесплатного горячего питания детей участников СВО в начальных школах.

На предоставление дополнительных мер поддержки граждан на улучшение жилищных условий по программе «Свой дом в Арктике» в связи с фактической потребностью и расширением льготных категорий получателей в 2023 году планируется выделить 280 миллионов рублей.

Также предусмотрены средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28492/