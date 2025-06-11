Нужное людям: в Североморске оборудовали площадку для воркаута

Она была смонтирована во дворе на Морской улице, 10 и стала дополнением к детской площадке, построенной в прошлом году по губернаторской программе «На Севере - твой проект».

Теперь здесь есть чем заняться и детворе, и взрослым.

«Средства на эти цели были выделены в феврале при корректировке бюджета с учётом обращений североморцев, - сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. - Просьба жителей оборудовать площадку для занятий спортом была услышана и реализована. Атлетический комплекс включает каскад турников, брусья для отжиманий, кольца, скамейку для пресса и лестницу. Лето можно провести по-спортивному!».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18158-detskaya--sportivnaya/#news-gal-3