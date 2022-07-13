Нужны ли заполярным городам муралы: опрос общественного мненияБольшинство претендентов на участие в программе «Свой дом в Арктике» намерены строить дома
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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 16:00

Нужны ли заполярным городам муралы: опрос общественного мнения

Региональное Министерство градостроительства и благоустройства совместно с Центром городского развития Мурманской области проводит опрос общественного мнения. В центре внимания – муралы. Нужны ли они заполярным городам – предлагают ответить северянам.

С 2019 года в Мурманске ведётся системная работа с муралами. Сейчас дома и технические сооружения столицы Кольского Заполярья украшают более 40 масштабных рисунков. Как показывает опыт других российских городов, районы, в которых присутствуют здания, украшенные яркими изображениями, становятся точками притяжения, получают импульс для развития культурной, социальной и туристической инфраструктуры.

Именно с этой целью уже второй год подряд в Ленинском округе Мурманска проводится Арктический фестиваль урбан-арта «Рост». Результатом первого фестиваля стали 15 муралов. В этом году участники планируют создать ещё 16.  

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, доступ к опросу можно получить с помощью виджета общественного голосования на портале правительства Мурманской области («Мой выбор, моё будущее», кнопка «Участвовать», фильтр «Опросы или благоустройство?», выбор опроса «Нужны ли заполярным городам муралы?»).

Опрос доступен до 13 августа. Принять участие в нём может любой житель Мурманской области, зарегистрированный в системе «Госуслуги». 

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295426%2Fwall-4185250_156565

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