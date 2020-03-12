Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор

Несмотря на успехи «НОВАТЭКа», Россия не готова добывать ресурсы в Арктике, используя лишь отечественные технологии, отметил сенатор, представитель Ханты-Мансийского автономного округа Юрий Важенин в ходе конференции «Арктика-2020». Его слова приводит корреспондент «Морских вестей России».

«В 2017 году российское правительство приняло постановление о развитии Арктики. Там были закреплены три этапа: первый – развитие портовых зон, второй – развитие Северного морского пути, и только третий – создание новых технологий, необходимых для развития недропользования и машиностроения в Арктике. Это никуда не годится. Не будем вкладывать в свою науку, – будем кормить чужую», – заявил Юрий Важенин.

Тезис поддержал президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, акцентировав внимание на разочаровывающем развитии российских технологий добычи нефти.

«Нынешний коэффициент извлечения нефти (КИН) в России, составляющий 29-30% – это позор. Позор нашей науке, позор нашей технологии. У американцев более 40% извлекается, да и у нас коэффициент извлечения был 0,45 в 1980-е годы. В США растёт, а у нас – снижается, поскольку мы совершенно не тратим деньги на развитие технологий. А это – наука. «Копейки» тратит на науку, например, наша компания «Газпром»: 9 млрд рублей в год. А на благотворительность – 35 млрд рублей в год», – привёл удручающие цифры эксперт.

Юрий Важенин отметил, что изменения ситуации необходимо изменить вектор предоставления налоговых льгот.

«Сейчас мы стимулируем тех, кто стоит в конце цепочки создания продукции – осваивает месторождения. Первой должна быть наука. Вторым – машиностроение. Третьим – сервис. Тогда и недропользователи получат выгоду», – считает сенатор.