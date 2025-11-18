Театрализованное шоу и выездные спектакли: губернаторские ёлки в Мурманской области стартуют 12 декабряОткрыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Мурманская область. Арктика (16+)18.11.25 14:00

Нынешний уровень пенсионного обеспечения в России остается неудовлетворительным, но разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 года

Как сообщает Соцфонд России, на октябрь 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тысячи рублей для неработающих граждан и 22,4 тысячи - для трудоустроенных. В статистике учитываются фактически начисленные суммы: все поступления суммируются и делятся на число получателей. При этом выплаты конкретному человеку могут отличаться, поскольку они зависят от стажа, количества пенсионных баллов и региона проживания.

Таким образом, разрыв между выплатами работающим и незанятым составил 3,5 тысячи рублей. Это минимальное значение с 2021 года, после которого последовал скачок: дополнительная индексация для нетрудоустроенных в 2022 году увеличила разницу до 5,5 тысячи рублей. Меньше 4 тысяч этот показатель опустился только в нынешнем году. За последние 12 месяцев разрыв сократился почти на 20%.

Как пишут «Известия», сокращение разницы между выплатами работающих и незанятых стало закономерным итогом возобновления индексации для первых, пояснил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. Ещё одна причина - изменение возрастной структуры пенсионеров. В России постепенно растёт возраст выхода на заслуженный отдых, а вместе с ним и объём накопленных баллов и продолжительность стажа, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Она пояснила: чем выше зарплата и чем дольше человек работает, тем значительнее становится его поддержка после прекращения трудовой деятельности.

Кроме того, в стране много категорий граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. У части из них, как правило, выплаты выше, особенно теперь, если они продолжают работать, уточнила эксперт.

Наконец, сохраняется и практика фиктивных увольнений, когда человек временно прекращает трудовые отношения, чтобы получить полную индексацию, а затем возвращается на прежнее место, отметила профессор.

Как считает Долженкова, достойная выплата должна превышать прожиточный минимум пенсионера в два с половиной - три раза. С учётом того, что в 2025 году он составляет около 15 тысяч рублей, речь идёт о диапазоне примерно 38-46 тысяч, подсчитала профессор.

По её словам, нынешний уровень пенсионного обеспечения в России остается неудовлетворительным. Так называемый коэффициент замещения - отношение средней пенсии к средней зарплате - составляет около 25%, что заметно ниже международных ориентиров. Международная организация труда рекомендует показатель не менее 40%. Это означает, что выплата в РФ покрывает лишь небольшую долю прежнего дохода гражданина. Такая ситуация связана как с быстрым ростом зарплат, так и с особенностями механизма индексации, который не работает на предупреждение отставания выплат от динамики доходов, подчеркнула профессор.

