О чём не спросит переписчик?

Распоряжением правительства Российской Федерации утверждены формы бланков переписных листов.

В бланке формы Л содержится 23 вопроса для тех, кто постоянно проживает в России – пол, возраст, занятость, владение языками и т. д.

В бланке формы П перечислены десять вопросов о жилище участников переписи, в том числе год постройки дома и материал стен, площадь и число комнат.

Бланк формы В – для временно находящихся в России иностранцев. В нём семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.

Страх сообщать о себе какую-либо личную информацию является одной из причин отказа от участия людей в переписи. Но так ли это опасно? Каких вопросов Вы не услышите от настоящего переписчика?

На эти вопросы отвечает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области:

- Переписной лист не содержит вопросов об уровне Вашего дохода – интересуют только его источники. Задаётся вопрос об источнике дохода – работа по найму, пенсия, пособие, стипендия. Органы статистики не преследуют фискальных целей. Никакие сведения о людях не будут передаваться ни в налоговую службу, ни в другие органы. Все данные будут обезличены и представлены обществу в форме сводных итогов.

Не будут интересоваться, кто является собственником квартиры или дома, в котором живёт человек.

Для подтверждения Ваших слов переписчик не попросит никаких документов. Он не может распространять какие-либо Ваши данные и несёт ответственность за их сохранность.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдёт осенью 2021 года с применением современных технологий. Все россияне смогут самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для этого потребуется стандартная или подтверждённая учётная запись, о наличии которой стоит побеспокоиться заранее.

Переписчики с электронными планшетами обойдут квартиры и дома северян и проведут опрос жителей региона, не принявших участие в Интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале, достаточно будет показать код подтверждения.

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Также будет организована работа стационарных участков, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.