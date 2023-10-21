21 октября в Мурманской областной научной библиотеке состоится лекция Ольги Петровой «Там, где кончается земля».

Как пишет vk.com/murmannauchka, полуострова Рыбачий и Средний - одно из самых популярных мест, куда стремятся путешествующие по Мурманской области. Самая северная материковая точка Европейской части России, океаническое побережье, места ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны, пожалуй, это самые известные и самые широко растиражированные факты об этих полуостровах.

Но что еще интересного можно увидеть, если отклониться от привычных популярных маршрутов, о чём редко рассказывают гиды и какие правила необходимо соблюдать, отправляясь туда, где кончается земля.

Об этом - в истории сотрудника Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской Академии наук, руководителя Кольского центра охраны дикой природы, члена Русского ботанического общества Ольги Петровой.

Встреча проводится 21 октября в 15.00 в рамках лектория «Край, в котором я живу». Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457265997%2Falbum-44573273_00%2Frev