О дорожной обстановке на федеральных трассах Карелии и Мурманской информируют на объектах сервиса

Информационные плакаты с QR-кодом для мгновенного перехода на официальный сайт подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» появились на многих объектах дорожного сервиса вдоль федеральных трасс Республики Карелия и Мурманской области.

Печатная продукция, содержащая интерактивную ссылку сайт учреждения, по договоренности с владельцами нескольких десятков автозаправочных станций и придорожных кафе размещена на информационных стендах или на входах в эти общественные заведения.

С помощью мобильных устройств желающие могут ознакомиться с разделом «Внимание, водители!» сайта ведомства с оперативными сообщениями территориального ситуационного центра. Инициатива призвана не только повысить уровень комфорта для пользователей дорог, но и обеспечит их дополнительную безопасность.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работа по профилактике происшествий на дорогах организована ФКУ Упрдор «Кола» на постоянной основе. Вместе с дорожными инспекторами и представителями СМИ проводятся регулярные просветительские рейды, вдоль федеральных трасс устанавливаются информационные таблички и билборды с напоминанием о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Уделяется внимание и безопасности детей и подростков: во время осенних школьных каникул специалисты управления провели занятие со слушателями организованного сотрудниками карельской дорожной полиции образовательного лагеря для юных инспекторов движения.

По вопросам, связанным с содержанием федеральных трасс в Карелии и в Мурманской области, и внештатных ситуациях на дороге можно обращаться по круглосуточным телефонам территориальных центров учреждения: +7 (8142) 44-44-77 (Карелия), +7 (8152) 56-78-87, доб. 208 (Мурманская область).

Фото: https://mintrans.gov-murman.ru/news/506666/#&gid=1&pid=1