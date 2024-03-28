О духовном перевоплощении и обожении человечества в работах художника К.С. Петрова-Водкина

Мурманский областной художественный музей приглашает 30 марта в 17.00 на дополнительную лекцию в рамках лектория «Десять веков русского искусства» для тех, кто хочет узнать об истории развития русского искусства с ХI по ХХI вв. и получить не обрывочные знания о том или ином художнике, а полноценную картину художественной жизни нашей Родины.

Тема встречи: «Моление Ангелу Грозному. Религиозные мотивы в творчестве К.С. Петрова-Водкина».

Лектор расскажет и покажет станковые и монументальные работы художника: мозаики, храмовые росписи и эскизы к ним, графику и, конечно, живописные полотна, среди которых – известнейшие символы русского изобразительного искусства.

Кроме того, участники встречи познакомятся с ключевой идеей Петрова-Водкина о духовном перевоплощении и обожении человечества, которая воплощена во многих работах художника в виде аллюзий к старообрядческому иконографическому типу Апокалипсиса и отражает мировоззрение и философское религиозное сознание знаменитого гениального мастера.

Лекцию прочитает А.А. Чубарь, заведующий отделом по работе с посетителями. Продолжительность мероприятия до 1,5 часа.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264167%2Fwall-11742142_21019