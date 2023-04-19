О городах и посёлках Мурманской области: Дню местного самоуправления Мурманскстат дарит новую рубрику

В преддверии Дня местного самоуправления, который в этом году отмечается 21 апреля, Мурманскстат открывает новую рубрику и на своих электронных площадках будет рассказывать о населённых пунктах Мурманской области.

Первым представляем город-герой Мурманск –столицу Кольского Заполярья.

Мурманск считается самым крупным городом мира за Полярным кругом, в нём проживает почти 40 процентов населения области.

Мурманск – единственный крупный незамерзающий порт на Европейском Севере России, круглогодичные ворота в Арктику, центральная база российского атомного ледокольного флота.

В экономике города ведущую роль играют рыболовство и рыбообработка, морской транспорт, судоремонт, железнодорожные и автомобильные перевозки, а также морская геология и геологоразведочные работы на шельфе арктических морей.

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