О госпрограмме долгосрочных сбережений подробно осведомлён только 1 из 10 экономически активных россиян

Россияне до 34 лет реже всего осведомлены о Программе долгосрочных сбережений с гарантированной государством сохранностью всех вложенных средств. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

С новой государственной программой софинансирования долгосрочных сбережений, которая вступила в силу с 1 января этого года, пока подробно знаком лишь 1 из 10 россиян. Каждый четвёртый что-то слышал о ней. 66% ничего не знают. Причём больше неосведомленных среди россиян до 34 лет (69%).

Опрос подробно изучивших новую госпрограмму показал: каждый девятый вступил в неё, каждый шестой — планирует вложить средства.

Время проведения опроса: 20—28 мая 2024 года.