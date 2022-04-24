О готовности подростков подрабатывать летом сообщили 15% родителей

Чаще всего подростки подрабатывают курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых и специалистами по выдаче заказов. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 родителей 14—17-летних подростков из всех округов страны.

15% родителей детей в возрасте 14—17 лет говорят о том, что их дети будут подрабатывать в летние каникулы. В прошлом году в мае подобными планами делились также 15% родителей, по факту же подрабатывали летом дети у 14% опрошенных (согласно опросу, проведенному в августе 2021 г.).

Сейчас родители чаще всего рассказывают о том, что их дети хотят устроиться на лето курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых или сотрудниками пунктов выдачи заказов.

В прошлом году для несовершеннолетних были открыты сезонные вакансии продавцов, промоутеров, флористов, консультантов, волонтёров.

Традиционное время публикации вакансий для несовершеннолетних — май. Однако уже сейчас начали появляться вакансии, открытые для подростков.