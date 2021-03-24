О готовности региона к паводку и природным пожарам доложили полномочному представителю Президента РФ в СЗФО

Вице-губернатор Юрий Сердечкин представил Мурманскую область на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане. Темой заседания стала организация в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах СЗФО, работы по предупреждению и ликвидации в 2021 году природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком и лесными пожарами.

Открывая заседание, Александр Гуцан отметил, что во всех субъектах округа благодаря принятым управленческим решениям и слаженным действиям сил территориальных подсистем РСЧС в предыдущие годы эффективно решалась главная задача пожароопасного периода – защита от пожаров населенных пунктов и детских лагерей, расположенных в лесных массивах.

«Такой результат находится в прямой зависимости от качества и полноты проведенных в регионах превентивных мероприятий», – подчеркнул полномочный представитель Президента.

Юрий Сердечкин доложил о готовности Мурманской области к прохождению паводка.

«Интенсивное снеготаяние, увеличение водности рек и притока воды в водохранилища ожидается в конце второй – начале третьей декады апреля. Прохождение максимальных уровней весеннего половодья ожидается в период с 10 по 15 мая. На апрель-май спланированы комиссионные проверки готовности гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего половодья», – отметил вице-губернатор.

Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в Мурманской области планируется привлечь 5887 человек личного состава, 1262 единицы техники, 80 плавсредств и 2 единицы авиатехники функциональных и территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области.

Также в настоящий момент ведётся активная подготовка к прохождению пожароопасного сезона. Утверждены планы тушения лесничеств, расположенных на территории региона. Заключены и пролонгированы соглашения о взаимодействии и информационном обмене в сфере охраны лесов от пожаров с различными организациями, учреждениями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

ГОБУ «Мурманская авиабаза» выдано Государственное задание на выполнение работ по охране лесов от пожаров на землях лесного фонда. Учреждение провело ревизию сил и средств, осуществляется обучение специалистов и другие подготовительные работы.

Как сообщает Министерство информационной политики, по итогам заседания комиссии полномочным представителем даны поручения, направленные на усиление защиты населения и территорий округа в паводковом и пожароопасном периодах текущего года.

«Главная задача – провести паводковый и пожароопасный периоды 2021 года в контролируемом режиме, обеспечив высокий уровень безопасности населения Северо-Западного федерального округа и уверенность жителей в высокой степени защищенности», – сказал Александр Гуцан.