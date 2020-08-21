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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.20 14:35

О ходе ремонта автомобильных дорог Мурманской области шла речь 21 августа на совещании в региональном парламенте

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин проинформировал депутатов о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, он отметил, что на ремонт 27 объектов улично-дорожной сети Мурманска предусмотрено свыше 650 миллионов рублей из федерального и муниципального бюджетов.

На сегодня работы по ремонту выполнены на 49 процентов, по капитальным объектам – на 25 процентов. На трёх объектах работы пока не начались. К 1 сентября планируется завершить все работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна, но с учётом дополнительного объёма сроки могут незначительно сдвинуться.

Субсидии на ремонт автодорог местного значения предоставлены 28 муниципальным образованиям. Основной объём финансирования за счёт дорожного фонда. Во всех муниципальных образованиях работы идут по графику, в 22 муниципалитетах завершён ремонт 56 улиц.

Работы в части качества и безопасности дорог ведутся в тесном взаимодействии с ГИБДД и ресурсоснабжающими организациями.

Депутаты заострили внимание на вопросах освещения автодорог, движения большегрузного транспорта, своевременного выполнения работ.

- Все эти вопросы напрямую связаны с безопасностью движения, а значит жизнь людей, - подчеркнул Сергей Дубовой, председатель региональной Думы.

Также в ходе совещания была озвучена инициатива о начале подготовке на базе МГТУ бакалавров по специальности «автомобильные дороги».

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