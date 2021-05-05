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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.21 11:30

О кинопривлекательности Мурманской области шёл разговор на 43-ем Московском международном кинофестивале

В Москве состоялась форсайт-сессия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров» в рамках бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофестиваля. Участники – представители федеральных и региональных органов власти, кинокомиссий, продюсерских центров, киностудий, креативных кластеров и некоммерческих отраслевых организаций – обсудили положение и перспективы развития регионального кинематографа, меры господдержки отрасли, а также вопросы взаимодействия с коллегами из других регионов и государств. Всего было представлено 29 субъектов РФ, в том числе и Мурманская область.

У каждого региона своя специфика, в зависимости от исторического развития, природного ландшафта и этнической карты населения. Карачаево-Черкессия, Крым, Алтай, Красноярский край и др. обещают незабываемые локейшн-туры, Челябинск и Омск предлагают индустриальные ландшафты и масштабные истории промышленного развития страны, Новгород и Вологда готовы предоставить локации для исторических картин, Томск, Тюмень и Иркутск используют инновационный подход к организации креативных кластеров, Башкортостан развивает анимационное направление, в рамках которого намерен популяризировать национальных героев, и т.д. Мурманская область на сегодня может предложить доступную Арктику, мягкий для районов Крайнего Севера климат, комфортное проживание и простую логистику по доставке киногруза.

«Сегодня в Мурманской области активно формируется региональный кинокластер. Это связано и с увеличением количества съемок федеральных кинопроектов на Кольском полуострове, и с инициативой местного креативного сообщества к созданию собственных экранных произведений, и с последовательной поддержкой региональными властями местных и внешних кинопроизводителей», - сообщила Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области

Президент Индийского кинофестиваля в России, режиссёр Алам Сарфараз сообщил, что недавно осматривал локации Мурманской области и планирует здесь съёмки нового фильма.

«Ежегодно в Индии выходит более 2 тысяч фильмов, а с момента появления таких гигантов, как «Amazon», «Netflix» и др., стало производиться ещё больше контента. Каждый режиссёр ищет новые локации в соответствии со сценарием. Более того, нужно помнить, что Индия – это музыкальная страна, у нас снимаются множество клипов. Также мы густонаселенная страна, то есть у нас широкая аудитория. И если индийцы увидят фильмы, снятые в России, поверьте, они непременно захотят приехать и увидеть места съёмок, и вы гарантированно получите хороший туристический поток. Но для этого необходимо усилить маркетинговое направление с вашей стороны, а также наладить систему выплаты рибейтов», – отметил режиссёр, добавив, что он уже снимал в Петербурге, Мурманске и на Байкале.

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Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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