О Кольском муниципальном районе рассказывает Мурманскстат

В преддверии 85-летия Мурманской области сотрудники Мурманскстата подготовили необычный обзор о Кольском муниципальном районе, сопроводив небольшую справку яркой презентацией.

В преддверии 85-летия Мурманской области сотрудники Мурманскстата подготовили необычный обзор о Кольском муниципальном районе, сопроводив небольшую справку яркой презентацией.

Кольский район образован 1 августа 1927 года. Он расположен в северо-западной части Мурманской области, на юго-западе граничит с Финляндией, с севера омывается водами Баренцева моря. По площади Кольский район является одним из самых крупных в Мурманской области, занимая второе место по этому показателю.

На территории имеются большие месторождения строительных материалов и поделочных камней, рудные месторождения, в том числе апатит-магнетитовых руд, медно-никелевых, титановых.

Прибрежные воды и внутренние водоёмы богаты биоресурсами. По территории района протекают две крупные реки, в которых водится атлантический лосось (сёмга).

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240155%2Fwall-188169427_1195