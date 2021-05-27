О мерах поддержки фермерских хозяйств Кольского Заполярья рассказал Сергей Абаринов на заседании комитета областной Думы

О мерах поддержки фермерских хозяйств в Мурманской области рассказал и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Сергей Абаринов в ходе заседания профильного комитета областной Думы накануне.

«Одним из главных направлений деятельности министерства является всесторонняя поддержка фермерских хозяйств. С начала года на территории региона действует государственная программа Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство», в рамках которой предусмотрена господдержка звероводческих хозяйств в форме субсидий, возмещающих затраты на приобретение кормов и ветеринарных препаратов», – акцентировал внимание глава ведомства.

Дополнительно сельскохозяйственные товаропроизводители могут воспользоваться господдержкой в виде компенсации 60% от понесенных затрат на покупку техники и оборудования, а также другой поддержкой, предусмотренной госпрограммой при условии выполнения установленных нормативными правовыми актами требований.

Сергей Абаринов отметил, что в настоящее время министерство прорабатывает вопрос увеличения ставки субсидии на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, размер которой будет скорректирован уже в текущем году.

В ходе заседания присутствующие обсудили меры поддержки животноводческим крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство молочной продукции, а также их кредитование.

«Обеспечение взаимодействия между розничными торговыми сетями и местными товаропроизводителями Мурманской области – одно из приоритетных направлений региональной экономической политики – обозначил Сергей Абаринов. – Правительством Мурманской области проводится точечная работа по налаживанию отношений между конкретными хозяйствующими субъектами. Наиболее ярким позитивным примером работы по расширению присутствия местных товаропроизводителей на региональном рынке является расширение торгового ассортимента молочной продукции сельскохозяйственного предприятия «Тулома».

Подробнее о возможных видах господдержки для фермеров региона можно узнать у специалиста министерства Елены Вячеславовны Евграфовой, тел. (8152) 48-78-40.