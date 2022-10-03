О мерах поддержки мобилизованным гражданам в прямом эфире рассказал министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев

Одна из самых актуальных тем сегодня – меры поддержки мобилизованным северянам, а также их семьям. В прямом эфире министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев ответил на вопросы жителей региона, касающиеся размера и порядка получения выплат.

За последнюю неделю к нам поступило несколько десятков обращений от северян с просьбой дать разъяснения по тем или иным вопросам, связанными с защитой трудовых прав мобилизованных граждан, а также мерами поддержки, социальными гарантиями, принятыми на уровне региона», – обратился к зрителям глава профильного ведомства.

Напомним, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе установлены новые меры поддержки семей граждан РФ, проживающих в Кольском Заполярье и призванных на военную службу по частичной мобилизации. В соответствии с постановлением регионального правительства семьи северян получают 100 тысяч рублей единовременно, и дополнительно – по 20 тысяч рублей на каждого ребенка, не достигшего 18 лет. В отдельных случаях выплата распространяется и на совершеннолетнего ребенка.

«Мы заключили соглашение с Облвоенкоматом об информационном взаимодействии и начали получать первые обращения граждан. На вчерашний вечер уже обработано несколько десятков заявлений. Все взяты в работу. Более того, первая семья уже получила 120 тыс. рублей из регионального бюджета», – прокомментировал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Для получения выплаты одному из членов семьи мобилизованного гражданина необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства и подать заявление с несколькими подтверждающими статус документами. Учреждения открыты во всех муниципалитетах региона. Более того, специалисты министерства труда и социального развития Мурманской области, получая информацию от военкоматов, связываются с семьями мобилизованных граждан, чтобы дать консультацию относительно порядка получения выплаты и пригласить для подачи заявления.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе эфира несколько вопросов от зрителей касались того, кто может претендовать на выплаты. Руководитель профильного ведомства обратил внимание на то, что к членам семьи военнослужащих относятся родители, супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети. Исключение составляют дети мобилизованных граждан старшего возраста, ставшие инвалидами до достижения 18 лет, и студенты всех образовательных организаций, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Запись эфира доступна в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Получить подробную консультацию об оказании помощи мобилизованным и их семьям можно по телефонам учреждений соцзащиты в муниципалитетах, их перечень опубликован по ссылке.

В Мурманской области также действует единый телефон «горячей линии» по вопросам частичной мобилизации – 122.

Фото: https://vk.com/video-120229555_456240546



