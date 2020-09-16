О мерах поддержки предпринимателям расскажут на Дне арктического инвестора

В четверг, 17 сентября, в Мурманске состоится День арктического инвестора. Форум организован правительством Мурманской области совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Меры государственной поддержки, которыми могут воспользоваться резиденты Арктической зоны Российской Федерации, можно назвать беспрецедентными. Например, существенное снижение ставки налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли, обнуление ставки налогов на имущество на первые пять лет и на землю на три года, возмещение большей части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

24 инвестора из Мурманской области уже подали заявки на получение статуса резидента на едином инвестиционном портале Арктической зоны России – в этом плане регион занимает лидирующую позицию.

«На форуме мы подробно расскажем о преференциях, как их получить. Предприниматели, которые уже оформили заявку, тоже выступят с докладом. Главная цель – показать, что это действительно рабочий механизм и, что особенно важно, не только для крупного бизнеса. Мы ориентированы на малое и среднее предпринимательство и надеемся, что после мероприятия заявок станет еще больше», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция мероприятия будет организована на официальных страницах правительства Мурманской области в социальных сетях. Зрители смогут задать вопросы в режиме онлайн на канале «YouTube».