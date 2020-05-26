Побочный эффект пандемии – правительству РФ пришлось вводить эмбарго на ввоз топлива до 1 октябряУдарный «арктический» май в ММТП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.05.20 09:00

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте

Порядка десяти вопросов рассмотрено 25 мая на заседании комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова.

В их числе - проект закона «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Мурманской области». Он предусматривает введение на территории Мурманской области с 1 июля текущего года нового специального налогового режима для самозанятых граждан. Переход на данную систему налогообложения осуществляется добровольно. Плательщиками налога являются физические лица и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия: получение дохода от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества; при ведении деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор; не привлекают для осуществления деятельности наемных работников по трудовым договорам; вид деятельности, условия её осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, перешедших на уплату налога на профессиональный доход, устанавливаются налоговые ставки: 4 процента от доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Принятие законопроекта окажет позитивное влияние на предпринимательский климат в регионе, будет способствовать легализации отдельных видов предпринимательской деятельности на территории, и, как следствие, позволит увеличить доходную часть консолидированного бюджета Мурманской области. Кроме того, это позволит снизить негативные последствия на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, и послужит дополнительным фактором сохранения численности занятых в данной сфере. Депутаты поддержали принятие законопроекта.

Участники заседания заслушали и приняли к сведению информацию Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства области об эффективности принимаемых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Отмечалось, что число субъектов предпринимательской деятельности, деятельность которых приостановлена в связи с принятием ограничительных мер, либо у которых значительно снизился оборот в связи с данными ограничениями, составляет порядка 6,3 тысячи единиц и 17,4 тысячи рабочих мест (9,4% от численности занятых в коммерческой сфере региона).

В целях поддержки предпринимателей, а также создания условий для последующего возвращения организаций нашего региона в нормальный режим работы правительством Мурманской области утверждены первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, определён и актуализируется перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время перечень охватывает 57 видов экономической деятельности или порядка 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято около 20 тысяч человек. Предоставляется финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям без наемных работников единовременно в размере не более МРОТ на компенсацию затрат, связанных с оплатой заработной платы (из перечня наиболее пострадавших отраслей), субъектам малого и среднего предпринимательства, единовременно в размере МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на компенсацию затрат, связанных с оплатой заработной платы (из перечня наиболее пострадавших отраслей).

Для реализации мероприятия из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 300 млн рублей. Кроме того, осуществляется предоставление «антикризисных займов» в размере до 1 млн рублей на 2 года под 1% годовых субъектам малого и среднего предпринимательства, функционирующим в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая СМСП, осуществляющие подакцизные виды деятельности и имеющие задолженность перед бюджетом. Для остальных сфер деятельности предусмотрен кредитный продукт под 4%.

Планируется также ряд точечных мероприятий. В их числе - внесение изменений в федеральное законодательство в части закрепления права на получение мер государственной поддержки самозанятыми гражданами, продление до 2024 года включительно действие единого налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности и налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную и/или патентную системы налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной, научной сферах и (или) сфере бытовых услуг населению.

Среди мер поддержки назывался «Губернаторский стартап», который представляет собой не только безвозмездный грант до 1 млн рублей, но и получение права на льготный микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых, а также возможность софинансирования затрат предпринимателя, связанных с бухгалтерским, маркетинговым и юридическим сопровождением деятельности в 1-й год реализации проекта. В числе мер поддержки - снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество, максимального размера потенциально возможного к получению годового дохода при применении патентной системы налогообложения при сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых помещений.

- По единодушному мнению всех депутатов, оценку эффективности принимаемых мер пока давать рано, поэтому мы решили по итогам осенью этого года вернуться к обсуждению вопроса, - отметил Максим Белов. – На сегодня у предпринимателей возникают определенные вопросы, касающиеся реализации мер поддержки.

В этот же день депутаты обсудили и поддержали принятие законопроектов, разработанных в целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых высокотехнологичных проектов на территории региона. В частности, одним из законопроектов предусмотрены налоговые преференции для организаций, получивших статус резидентов ТОСЭР. Территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.05.2020 на территории Кольского района и Мурманска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНе страшна «медведям» пандемия - скоро выборы
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
Комментарий к новости:Андрей Чибис о реновации Больничного городка: Этот проект позволит выйти на уровень субъектов, которые задачу по стройке выполняют
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Холод. В поисках бессмертия». Документальный фильм (16+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - банки сократили прибыль в 6 раз-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 46 копеек, евро теряет почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 769 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика