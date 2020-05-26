О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте

Порядка десяти вопросов рассмотрено 25 мая на заседании комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова.

В их числе - проект закона «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Мурманской области». Он предусматривает введение на территории Мурманской области с 1 июля текущего года нового специального налогового режима для самозанятых граждан. Переход на данную систему налогообложения осуществляется добровольно. Плательщиками налога являются физические лица и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия: получение дохода от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества; при ведении деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор; не привлекают для осуществления деятельности наемных работников по трудовым договорам; вид деятельности, условия её осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, перешедших на уплату налога на профессиональный доход, устанавливаются налоговые ставки: 4 процента от доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Принятие законопроекта окажет позитивное влияние на предпринимательский климат в регионе, будет способствовать легализации отдельных видов предпринимательской деятельности на территории, и, как следствие, позволит увеличить доходную часть консолидированного бюджета Мурманской области. Кроме того, это позволит снизить негативные последствия на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, и послужит дополнительным фактором сохранения численности занятых в данной сфере. Депутаты поддержали принятие законопроекта.

Участники заседания заслушали и приняли к сведению информацию Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства области об эффективности принимаемых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Отмечалось, что число субъектов предпринимательской деятельности, деятельность которых приостановлена в связи с принятием ограничительных мер, либо у которых значительно снизился оборот в связи с данными ограничениями, составляет порядка 6,3 тысячи единиц и 17,4 тысячи рабочих мест (9,4% от численности занятых в коммерческой сфере региона).

В целях поддержки предпринимателей, а также создания условий для последующего возвращения организаций нашего региона в нормальный режим работы правительством Мурманской области утверждены первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, определён и актуализируется перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время перечень охватывает 57 видов экономической деятельности или порядка 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято около 20 тысяч человек. Предоставляется финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям без наемных работников единовременно в размере не более МРОТ на компенсацию затрат, связанных с оплатой заработной платы (из перечня наиболее пострадавших отраслей), субъектам малого и среднего предпринимательства, единовременно в размере МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на компенсацию затрат, связанных с оплатой заработной платы (из перечня наиболее пострадавших отраслей).

Для реализации мероприятия из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 300 млн рублей. Кроме того, осуществляется предоставление «антикризисных займов» в размере до 1 млн рублей на 2 года под 1% годовых субъектам малого и среднего предпринимательства, функционирующим в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая СМСП, осуществляющие подакцизные виды деятельности и имеющие задолженность перед бюджетом. Для остальных сфер деятельности предусмотрен кредитный продукт под 4%.

Планируется также ряд точечных мероприятий. В их числе - внесение изменений в федеральное законодательство в части закрепления права на получение мер государственной поддержки самозанятыми гражданами, продление до 2024 года включительно действие единого налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности и налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную и/или патентную системы налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной, научной сферах и (или) сфере бытовых услуг населению.

Среди мер поддержки назывался «Губернаторский стартап», который представляет собой не только безвозмездный грант до 1 млн рублей, но и получение права на льготный микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых, а также возможность софинансирования затрат предпринимателя, связанных с бухгалтерским, маркетинговым и юридическим сопровождением деятельности в 1-й год реализации проекта. В числе мер поддержки - снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество, максимального размера потенциально возможного к получению годового дохода при применении патентной системы налогообложения при сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых помещений.

- По единодушному мнению всех депутатов, оценку эффективности принимаемых мер пока давать рано, поэтому мы решили по итогам осенью этого года вернуться к обсуждению вопроса, - отметил Максим Белов. – На сегодня у предпринимателей возникают определенные вопросы, касающиеся реализации мер поддержки.

В этот же день депутаты обсудили и поддержали принятие законопроектов, разработанных в целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых высокотехнологичных проектов на территории региона. В частности, одним из законопроектов предусмотрены налоговые преференции для организаций, получивших статус резидентов ТОСЭР. Территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.05.2020 на территории Кольского района и Мурманска.