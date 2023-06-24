О молодёжи Мурманской области – языком статистикиКлючевое мероприятие всероссийской акции «Вода России» пройдёт 24 июня в Мурманске
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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.23 11:00

О молодёжи Мурманской области – языком статистики

24 июня в России отмечают День молодёжи. Впервые этот праздник прошёл в 1958 год, и с того времени традиция практически не прерывалась.

В соответствии с федеральным законом «О молодёжной политике в Российской Федерации» к молодёжи относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. На начало 2023 года в Мурманской области проживало более 170 тысяч человек (78 тысяч девушек и 92 тысячи юношей) этого возраста, что составляет 26 процентов всего населения региона. Самой многочисленной являлась группа от 30 до 34 лет (49 тысяч человек).

Как отмечает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, доля молодых граждан в общей численности населения области постепенно снижается. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, она составляла 34 процента, что на 8 процентных пунктов больше, чем в настоящее время.

Молодёжь серьёзно относится к своим успехам и достижениям и всё больше задумывается об образовании и карьере.

Высшее и послевузовское образование, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, имели почти 28 процентов лиц в возрасте от 15 до 34 лет, неполное высшее – 2, среднее профессиональное - 35 процентов (из числа указавших уровень образования). Об окончании аспирантуры или ординатуры в ходе переписи заявили 930 человек в возрасте до 35 лет, из них 86 процентов указали, что имеют учёную степень кандидата или доктора наук.

Около 25 тысяч молодых людей в 2022 году продолжали получать знания в высших и средних профессиональных учебных заведениях Мурманской области.

Уровень занятости молодёжи в возрасте 15-34 лет в регионе в прошлом году составил 63 процента, среди юношей – 69, среди девушек – 55 процентов.

Не забывают молодые и о личной жизни. По данным переписи 2020 года, более 49 процентов лиц в возрасте до 35 лет (из числа указавших брачное состояние) состояли в зарегистрированном и незарегистрированном браке. В регионе насчитывалось более 17 тысяч семейных пар, где оба супруга были моложе 35 лет, из них 71 процент имели детей младше 18 лет. Из общего числа семей с детьми 57 процентов имели одного ребёнка, 36 – двоих и 7 процентов – троих и более. Всего в этих семьях воспитывается почти 19 тысяч детей, сообщает Мурманскстат.

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