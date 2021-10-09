О Мурманской области расскажут в Калининграде, Краснодаре и Казани

Туристский информационный центр Мурманской области проведет серию воркшопов «MURMANSK.TRAVEL workshop». Мероприятия состоятся в Калининграде, Казани и Краснодаре.

«Важно отметить, что выбраны именно те города, с которыми Мурманск связывает прямое авиасообщение. Возможность добраться до Севера без пересадок и ожидания в аэропорту станет дополнительным стимулом для туристов», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Представители бизнеса совместно с Туристским информационным центром Мурманской области представят коллегам из регионов туристические возможности арктических территорий.

«В формате b2b участники встреч смогут напрямую узнать, зачем приезжать в Мурманскую область, как отдыхать на севере и что станет любимым гастрономическим удовольствием в арктическом путешествии», – пояснила руководитель ТИЦ Анастасия Иванова.

В Калининграде мероприятие состоится 11 октября, в Казани 13 октября и 14 октября в Краснодаре.

Серия воркшопов организована центром кластерного развития Мурманской области при содействии комитета по туризму Мурманской области и АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».