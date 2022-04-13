О наградах и премиях, о бюджетном процессе, об объектах культурного наследия – вопросы очередного заседания регионального парламента

Очередное заседание регионального парламента состоится 19 апреля.

Совет областной Думы 12 апреля под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового определил вопросы повестки и дату очередного заседания Думы.

Региональный парламент рассмотрит законопроекты, вносящие изменения в законы Мурманской области «О Правительстве Мурманской области» и «О бюджетном процессе в Мурманской области». Также депутаты планируют внести корректировку в статью 1 Закона Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления».

Парламентарии обсудят изменения в законы «О наградах и премиях Мурманской области», «Об управлении государственной собственностью Мурманской области», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области».

Кроме того, депутаты заслушают отчёт Контрольно-счётной палаты Мурманской области о деятельности в 2021 году и доклад уполномоченного по правам человека в Мурманской области о результатах его работы в прошлом году.