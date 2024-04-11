О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил каждый четвертый родитель

Экспертам сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» родители рассказали о планах своих детей на летние каникулы. В опросе принимали участие родители школьников 14-17 лет из всех округов страны.

25% родителей сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать, — это максимальный показатель за три года. Например, в прошлом году о подработках детей рассказывали 19% родителей.

Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14-17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера.

На «SuperJob» чаще всего ищут подростков на позиции: оператор кол-центра; ассистент/специалист отдела по работе с клиентами и промоутер.

Время проведения опроса: 26 марта — 9 апреля 2024 года.