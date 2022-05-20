О необходимости детско-юношеского движения для современного подрастающего поколения говорят почти 6 из 10 опрошенных россиян

Вчера, в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект «О российском движении детей и молодёжи «Большая перемена». По словам авторов документа, с пионерией новую организацию будет роднить масштаб — предполагается, что она привлечёт внимание большинства российских детей старше шести лет. Среди целей и задач нового «общественно-государственного общероссийского движения» в законопроекте, в частности, названы содействие развитию государственной политики в интересах детей, участие в их воспитании, создание возможностей для их всестороннего развития, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству».

А в это время мнения россиян о возрождении пионерии разделились, но большинство согласно, что обществу нужна детско-юношеская организация. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны, в т. ч. родители детей до 14 лет.

Среди экономически активного населения страны за воссоздание пионерской организации — 38%, против — 32%, ещё 30% затруднились с ответом. О необходимости детско-юношеского движения для современного подрастающего поколения говорят почти 6 из 10 опрошенных (59%), а 14 лет назад в этом были уверены 77%.

Мужчины чуть чаще женщин и голосуют за возрождение пионерии (40 и 36% соответственно), и говорят о необходимости создания нового патриотического движения для детей и подростков (62 и 56%). Опрошенные до 34 лет менее лояльны к подобным инициативам по сравнению с респондентами более зрелого возраста.

Больше всего же сторонников возрождения пионерии — среди родителей детей до 14 лет (53%). 65% родителей говорят, что их детям нужна детско-юношеская организация по образу и подобию пионерской.