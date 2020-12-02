О новогоднем корпоративе сегодня мечтают даже те, кто в прошлом году его прогулял

Мужчины прогуливают новогодние корпоративовы в 1,5 раза чаще женщин. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, хотели бы россияне участвовать в новогодних мероприятиях в этом году, если бы все ограничения были сняты. В опросах приняли участие трудоустроенные россияне из всех округов страны.

В прошлом году новогодние корпоративы посещали 48% сотрудников компаний, где эти мероприятия проводились. Прогуляли корпоративное мероприятие 16% респондентов. Еще 36% утверждают, что не смогли присутствовать по уважительным причинам.

Женщины чаще мужчин посещали новогодние мероприятия своих компаний: 53% против 42% соответственно. Пропустивших корпоратив без уважительных причин среди представителей сильного пола в 1,5 раза больше, чем среди женщин: 19 и 12%.

При условии снятия коронавирусных ограничений в текущем году в новогоднем корпоративе согласились бы участвовать 47% россиян. Почти треть сотрудников компаний не пошли бы на новогоднюю вечеринку с коллегами (32%).

Чаще остальных хотели бы участвовать в новогоднем корпоративе россияне моложе 24 лет — 63%.

Больше всех о новогоднем корпоративе мечтают сотрудники, которые присутствовали на вечеринке в прошлом году (66%). Среди работников компаний, где праздник в честь 2020 года не проводился, хотят на корпоратив 44%. Желающие попасть на вечеринку в этом году есть даже среди прогульщиков прошлогодних корпоративов: их 18%.