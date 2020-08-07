О памятниках истории и культуры – в твоём смартфоне. В Мурманске обновят QR-коды у памятников культуры

QR-коды на памятниках и исторических строениях появились в Мурманске в 2013 году по инициативе комитета по культуре и искусству Мурманской области и компании «Билайн». Тогда в городе появились первые таблички, которые при помощи камеры смартфона дают возможность узнать подробную информацию об объектах культуры города.

Сейчас QR-коды можно найти на памятниках и исторических строениях в центральной части Мурманска. Считав такой код, смартфон переводит своего владельца на сайт Кольской Энциклопедии, где представлена достоверная информация об объекте. Это даёт возможность горожанам и гостям города самостоятельно изучать историю своего родного края в доступной форме. Удобна статья и для иностранных туристов – есть перевод текста на английский язык.

QR-коды – интересная форма подачи информации школьникам и молодёжи. По маршруту с расположенными в центре объектам культуры проводятся образовательные квесты, что даёт возможность популяризировать интерес к объектам культуры у молодого поколения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на сегодняшний день, QR-коды не потеряли своей актуальности. Минкультуры планирует работу по добавлению более современных форм подачи информации при переходе по ссылке кода. Планируется дополнить статьи аудиогидом и добавить перевод на китайский язык и языки скандинавской группы. Это раскроет туристический потенциал объектов культуры и сделает знакомство с ними более увлекательным.