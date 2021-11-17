О планах по развитию туризма и спорта в Мурманской области шла речь в Мурманской областной Думе на заседании комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию министра спорта Мурманской области Светланы Наумовой.

Как прозвучало в время обсуждения, в следующем году продолжится развитие массового спорта, строительство и капитальный ремонт спортивных объектов, увеличена грантовая поддержка социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта. На реализацию государственной программы «Физическая культура и спорт» предусмотрено на 2022 год свыше 3 миллиардов рублей.

В частности, вырос размер субсидий на развитие хоккея и хоккея с мячом, плавание. Продолжится работа по проведению наиболее востребованных массовых спортивных мероприятий, создание школьных спортивных клубов, планируется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакше.

Депутаты заострили внимание на необходимости модернизации спортивных объектов в Североморске, развития спортивной инфраструктуры в учреждениях образования, возможности открытия отделения сноуборда в школе олимпийского резерва в Кировске.

О развитии туризма в нашем регионе депутатов проинформировал руководитель комитета по туризму Александр Елисеев. Он отметил, что в числе приоритетных задач: развитие инфраструктуры посредством выдачи государственной поддержки субъектам туриндустрии, а также разработка новых турпродуктов и их продвижение. За 9 месяцев 2021 года Мурманскую область посетило порядка 300 тысяч чел, что в 2 раза выше, чем в 2020 году. Кроме того, в регионе отмечается регулярный рост туроператоров, которые представляют всевозможные варианты отдыха для жителей области и гостей региона. В областном бюджете на следующий год рублей предусмотрено в виде субсидий 50 миллионов на развитие придорожного сервиса. В частности, планируется внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов, которое позволит установить 76 указателей по федеральным и региональным трассам.

- Мурманская область интересна тем, что в каждом муниципалитете есть возможности для развития туризма, - подчеркнул Евгений Никора.

В ближайшее время необходима разработка стратегии развития территорий, отмечалось в ходе обсуждения.

Депутаты обсудили проекта бюджета области на 2022 год и предстоящий период в части профильных направлений деятельности комитета и поддержали его принятие в первом чтении. В частности, отмечалось, что свыше 250 миллионов рублей будет выделено на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов. Важно, что в проекте бюджета предусмотрен большой объём работ по ремонту учреждений культуры, поскольку они должны быть сделаны качественно, подчеркнула Лариса Круглова.

Также в виде субсидии запланировано 40 миллионов рублей из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны.