Атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытанияИз-за непогоды от Кандалакши до Мончегорска ограничено движение большегрузов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.21 10:15

О планах по развитию туризма и спорта в Мурманской области шла речь в Мурманской областной Думе

О планах по развитию туризма и спорта в Мурманской области шла речь в Мурманской областной Думе на заседании комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию министра спорта Мурманской области Светланы Наумовой.

Как прозвучало в время обсуждения, в следующем году продолжится развитие массового спорта, строительство и капитальный ремонт спортивных объектов, увеличена грантовая поддержка социально-значимых проектов в сфере физической культуры и спорта. На реализацию государственной программы «Физическая культура и спорт» предусмотрено на 2022 год свыше 3 миллиардов рублей.

В частности, вырос размер субсидий на развитие хоккея и хоккея с мячом, плавание. Продолжится работа по проведению наиболее востребованных массовых спортивных мероприятий, создание школьных спортивных клубов, планируется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакше.

Депутаты заострили внимание на необходимости модернизации спортивных объектов в Североморске, развития спортивной инфраструктуры в учреждениях образования, возможности открытия отделения сноуборда в школе олимпийского резерва в Кировске.

О развитии туризма в нашем регионе депутатов проинформировал руководитель комитета по туризму Александр Елисеев. Он отметил, что в числе приоритетных задач: развитие инфраструктуры посредством выдачи государственной поддержки субъектам туриндустрии, а также разработка новых турпродуктов и их продвижение. За 9 месяцев 2021 года Мурманскую область посетило порядка 300 тысяч чел, что в 2 раза выше, чем в 2020 году. Кроме того, в регионе отмечается регулярный рост туроператоров, которые представляют всевозможные варианты отдыха для жителей области и гостей региона. В областном бюджете на следующий год рублей предусмотрено в виде субсидий 50 миллионов на развитие придорожного сервиса. В частности, планируется внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов, которое позволит установить 76 указателей по федеральным и региональным трассам.

- Мурманская область интересна тем, что в каждом муниципалитете есть возможности для развития туризма, - подчеркнул Евгений Никора.

В ближайшее время необходима разработка стратегии развития территорий, отмечалось в ходе обсуждения.

Депутаты обсудили проекта бюджета области на 2022 год и предстоящий период в части профильных направлений деятельности комитета и поддержали его принятие в первом чтении. В частности, отмечалось, что свыше 250 миллионов рублей будет выделено на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов. Важно, что в проекте бюджета предусмотрен большой объём работ по ремонту учреждений культуры, поскольку они должны быть сделаны качественно, подчеркнула Лариса Круглова.

Также в виде субсидии запланировано 40 миллионов рублей из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аудитор СП Алексей Саватюгин: размер и структура госдолга РФ не представляют угроз для финансовой системы-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс рубля следует в этом же тренде-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрят интеллектуальные системы учёта электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)О планах по развитию туризма и спорта в Мурманской области шла речь в Мурманской областной Думе
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика